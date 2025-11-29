Clasamentul complet provine din raportul Automotive News Europe, care monitorizează vânzările pe întreg continentul.

Diferențele dintre percepția publică și cifrele reale sunt considerabile. Avansul unor mărci europene accesibile, precum Dacia, a rămas dominant. În același timp, modelele chinezești continuă să fie încă marginale în preferințele europenilor.

Adevărul despre „creșterea” vânzărilor de mașini chinezești

O singură marcă chinezească a intrat în Top 50 vânzări auto în primele 10 luni din 2025.

Chiar dacă piața europeană este bombardată de lansări, comunicate și modele noi venite din China, doar MG ZS a reușit să intre în Top 50 cele mai vândute modele pe continent în 2025.

În acest clasament, modelul se află în jumătatea superioară a clasamentului celor mai bine comercializate mașini în Europa. Cu peste 100.000 de unități vândute anul acesta, înregistrează o creștere de aproximativ 31%, față de 2024. Anul trecut, MG a vândut puțin peste 79.000 de unități ZS în primele 10 luni.

MG este un brand britanic înregistrat, dar aflat sub controlul gigantului chinez SAIC. Chiar dacă originea brand-ului este britanică, acum este încadrat în categoria mărcilor chinezești.

MG ZS este și modelul prin care China reușește să obțină o prezență vizibilă într-un top dominat în continuare de producătorii europeni.

Istoria MG, de la glorie la decădere și renaștere

Morris Garages (MG) a fost fondat în 1924 în Marea Britanie ca o marcă dedicată mașinilor sportive ușoare. În anii ’30 – ’40, brandul a devenit cunoscut datorită roadsterelor sale populare în rândul pasionaților de condus.

În anii ’60, MG a fost integrat în British Motor Corporation, care ulterior a devenit parte din conglomeratul British Leyland. Apoi, în anii ’70 – ’80, declinul industriei auto britanice a afectat puternic marca, iar investițiile au devenit tot mai reduse.

Din 1994, MG a ajuns sub controlul BMW, însă producătorul german s-a concentrat pe dezvoltarea MINI și nu a susținut suficient marca britanică.

În anul 2000, BMW s-a retras, iar MG a fost preluat de MG Rover Group, o companie aflată deja în dificultate financiară.

După doar 5 ani, MG Rover a intrat în faliment, marcând unul dintre cele mai importante colapsuri din industria auto britanică.

În același an, 2005, drepturile asupra mărcii MG au fost achiziționate de grupul chinez SAIC Motor, care a început să reconstruiască brandul de la zero. După 2 ani, producția modelelor MG s-a mutat treptat în China, unde SAIC a dezvoltat o gamă complet nouă de SUV-uri, hibride și electrice.

Din 2019, MG a reintrat puternic pe piața europeană, odată cu interesul crescut pentru mașini electrificate și accesibile.

În 2023, brand-ul chinezesc cu origini britanice a intrat și în România, cu modelele ZS, HS și MG4.

Iar în 2024 și 2025, MG a devenit una dintre cele mai vizibile mărci noi de pe piața locală, cu vânzări în creștere.

Ce lipsește altor mărci chinezești?

Niciuna dintre companiile chinezești aflate în expansiune, precum BYD, Nio, Xpeng, Zeekr, Ora sau Leapmotor, nu apar în Top 50 vânzări pe primele zece luni.

Prețurile promoționale, autonomia mare și dotările bogate nu au fost suficiente pentru a depăși barierele reale din piață.

Lipsa unei rețele solide de distribuție, service și a infrastructurii de încărcare rămân un factor important pentru cumpărătorii europeni.

Mai mult, percepția privind siguranța și fiabilitatea unui brand nou încă influențează deciziile de achiziție. În plus, modelele electrice chinezești au fost afectate și de taxele suplimentare aplicate de Uniunea Europeană, ceea ce le-a redus avantajul de preț.

Deși pe rețelele sociale se discută intens despre „invazia mașinilor chinezești”, cifrele reale arată că avansul lor este limitat.

Topul primelor 50 de modele vândute în Europa este dominat de mărci consacrate, cu rețele extinse și modele deja populare.

Consumatorii rămân precauți atunci când vine vorba de mărci relativ noi, chiar dacă ofertele par atractive.

Iar singura marcă chinezească cu volume mari de vânzări, MG, este totuși un brand cu o bogată istorie. Chiar dacă numai numele a rămas din vechea marcă britanică, demonstrează că atașamentul față de acest nume a generat un plus de încredere suficient să propulseze MG în top-ul vânzărilor la nivel european, cu mult peste alte branduri originare din China.

Top 5 cele mai bine vândute mașini în Europa și Top 5 scăderi

Top 5 cele mai bine vândute mașini în Europa în primele 10 luni din 2025:

Dacia Sandero – 207.043 unități; Renault Clio – 187.371 unități; VW T-Roc – 179.071 unități; VW Tiguan – 165.311 unități; VW Golf – 164.054 unități.

Top 5 cele mai mari scăderi în primele 10 luni din 2025:

Tesla Model Y –29,2%; Tesla Model 3 –28,9%; VW Polo –22,2%; Toyota Corolla –11,4%; Skoda Octavia –13,1%.

Modelul MG ZS se clasează pe poziția 21 în Top 50 cele mai bine vândute mașini din Europa în 2025. Are 104.138 unități comercializate, iar în octombrie a vândut 9.168 de modele ZS, cu aproape 3.300 mai multe decât în octombrie 2024.