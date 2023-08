Alperovitch este fondatorul think tank-ului de geopolitică numit Silverado Policy Accelerator. Specialistul consideră că presupusa moarte a lui Prigojin ar avea legătură cu afacerile, așa ”cum este mereu în Rusia.”

„Ceva mă tot deranjează de ieri - de ce să-l ucidă pe Prigojin acum. Putin nu se grăbește în acțiunile sale și adesea așteaptă ani de zile să omoare „trădătorii”. Răspunsul — nu este vorba despre revoltă. Era vorba despre afaceri, așa cum este întotdeauna în Rusia”, și-a început Dmitri Alperovitch postarea pe Twitter/X.

„Putin/Ministerul Apărării/GRU forţau să preia afacerile lui Prigojin în Africa, dar acesta a îndrăznit să se opună. După revolta din iunie, nu a înţeles mesajul că era timpul să-și ceară scuze și să dispară, să plece în Belarus sau oriunde. Să nu lupte pentru controlul asupra afacerilor din Africa. Asta i-a fost fatal.

Probabil că azi ar fi încă în viață dacă ar fi plecat să bea cocktailuri în Maldive și ar fi predat toate afacerile sale lui Putin &co. în semn de penitență, în loc să lupte pentru a le păstra. Desigur, nu vom ști niciodată... Putin chiar a vorbit în detaliu despre afacerile lui Prigojin în Africa în discursul său de condoleanțe menționând afacerile sale cu petrol, gaze, metale şi pietre prețioase. A fost foarte ciudat și ciudat de nepotrivit. Dar acum totul are sens. Nu. Moartea lui Prigojin nu este doar despre răzbunare. Este strict despre afaceri.

Am spus în trecut că multe lucruri din Rusia modernă pot fi explicate dacă înţelegi că Kremlinul este efectiv o afacere mafiotă. Revolta din iulie a fost un "razborki" (război între grupări) între Prigojin și Şoigu. Moartea lui Prigojin este un "naezd" (preluarea afacerii unui rival)" explică Dmitri Alperovitch.

