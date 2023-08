Videoclipul care a iscat discuții aprinse pe internet prezintă un bărbat care poartă un tricoul a grupării Wagner și care filmează locul unde a fost cimitirul:

„Acest obelisc a fost inaugurat de Evgheni Prigojin în Nikolaevka. Unde este acum acest drum, înainte au fost morminte. Totul a fost demolat. Ce faceți băieți? Asta este blasfemie! Oamenii au murit pentru Rusia și voi le ștergeți mormintele de pe fața pământului. Ce faceți? Nu va e frică de Dumnezeu?”, spune bărbatul care filmează.

Camera apoi se mută pe niște grămezi de cruci aruncate la întâmplare:

”Acestea sunt crucile celor morți. Observați anul: 2023. Toate coroanele de flori pentru soldații Wagner aruncate într-o grămadă”, spune bărbatul care filmează.

Următoarele cadre filmate arată niște muncitori care trudesc de zor să toarne beton deasupra mormintelor:

„Și aici se desfășoară lucrări, unde au fost mormintele soldaților Wagner. Cimitirul Nikolaev, nu este sigur ce se întâmplă, toate crucile și coroanele de flori au fost strânse. N-am nici cea mai mică idee ce fac ei aici. Mormintele au fost acolo unde acum se lucrează. Prigojin a inaugurat acel obelisc”, își încheie relatarea reporterul de ocazie.

