Numărul turiștilor care vin în acest an să facă Paștele la Rânca este în scădere. Administratorii de pensiuni și cabane se plâng de această situație și spun că de vină ar fi drumurile proaste, dar și că Transalpina nu s-a deschis.



"De 21 de ani, de cand sunt in Ranca, am reusit sa asfaltam cateva stradute in zona care apartine de Baia de Fier, zona Ranca si strada care e cel mai des folosita, e biserica: trebuie sa mergem la Inviere prin noroaie. Lumea care vrea sa faca rezervari intreaba: toata iarna nu a fost zapada, de ce nu s-a deschis Transalpina? Ce sa le zic? Ca le e lene drumarilor", a declarat Constantin Paunescu, cabanier.



Îngrijorător este faptul că gradul de ocupare este cel mai mic comparativ cu anii trecuți. Doar câteva cabane sunt deschise în această perioadă.



"In momentul aceasta sunt doar 3 unitati de cazare deschide din peste 500", a mai spus cabanierul.

Chiar dacă numărul de turiști a fost mai mic în această minivacanță, Rânca rămâne o destinație apreciată de iubitorii de aventură.