Potrivit unor interceptări din dosar, Ana Maria Chirilă se droga chiar la ea acasă, deși acolo erau trei copii minori care ar fi putut să o vadă.

Judecătoare:… [neinteligibil]… Vrei să…[neinteligibil]…

DOMN: …[neinteligibil]… copiii?

Judecătoare: Nu ne văd copiii. Stai așa! …[neinteligibil]…

Judecătoare: …[neinteligibil]… și eu una.

DOMN: Hai!

Judecătoare: Hai!

Judecătoare: Da ’ rămâne și mâine seară veni…veniți iar, da’ vezi, tot aicea veniți, aicea-i cel mai sigur. Nu vin acolo că, copiii tre’ să doarmă, după aia ne presează că vor acasă, nu, nu, n-are rost.



La un moment dat, femeia recunoaște în fața partenerului de droguri că are răni la nas pentru că se droga cu marfă nediluată.

JUDECĂTOARE: MMC-ul ăla, 3-MMC-u… c-acuma vorbim deschis și știm despre ce e vorba… pe care băieții o combină cu un fel de supliment alimentar care e un fel de calciu, magneziu! F*** vitamine! OK? Și-o slăbesc, că altfel îți rupe nasu’! O dată am consumat și nefăcută cumva că nu au avut timp s-o prepare… și… mi-o rupt nasu’… DOMN:[neinteligibil]… Ești proastă, tu nu vezi că ai și rană la nas?

JUDECĂTOARE: Da… Și se întâmplă foarte rar la mine!

DOMN: Da…

JUDECĂTOARE: Eu nu mi-aș mai dori, doar că… nu… nu știu cum să zic… îmi vine câteodată chefu’ ușor, na… ce vrei… Nu mi-a venit niciodată să zic asta! Uite, am chef câteodată să consum iar! Chiar am chef!



Ana Maria Chirilă este acuzată că a primit mită de la un cunoscut interlop din Rădăuți. Totul, în schimbul unor informații confidențiale din anchetele DIICOT în care erau implicați mai mulți traficanți. Pentru că în locuința Anei Maria Chirilă s-au găsit substanțe interzise, aceasta este acuzată și de deținere și trafic de droguri de mare risc.