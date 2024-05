Participanţii au utilizat un telefon smart destinat proiectului şi o aplicaţie intitulată „Cloudy with the chance of pain” (în traducere, „Cer înnorat, cu şansă de durere”).

Pacienţii care suferă de artrită susţin adesea că pot simţi în oase schimbările vremii, iar proiectul „Cloudy with the chance of pain” a fost pus la punct pentru a explora această legătură ciudată între vreme şi durere.

Participanţii care au descărcat aplicaţia au raportat zilnic despre starea de durere, activitatea fizică şi starea afectivă în care se află.

Rezultatele proiectului relevă că, din februarie până în aprilie, pe măsură ce vremea se încălzeşte şi este mai însorită, oamenii raportează mai puţine crize de durere, dar din aprilie până în iunie vremea se încălzeşte şi devine accentuat umedă, iar oamenii raportează că durerile s-au accentuat şi frecvenţa lor a crescut.

Cercetătorii au subliniat că orice legătură între vreme şi durere pare să fie cu mult mai complicată decât simple junghiuri şi crampe dureroase resimţite în articulaţiile obosite atunci când afară se răceşte.

Explicațiile doctorilor pentru durerea simțită odată cu schimbarea vremii

Legătura existentă între durere și schimbarea vremii este un subiect fascinant și amplu dezbătut în rândul cercetătorilor, medici și oamenilor de știință din întreaga lume.

Studiile au încercat să stabilească o corelație directă între modificările atmosferice și durerea resimțită de oameni. Unii cercetători susțin că presiunea atmosferică, umiditatea și temperatura pot influența sistemul nervos și pot declanșa reacții inflamatorii în organism, având astfel un impact asupra durerii și a stării generale de sănătate a unei persoane.

De exemplu, o scădere bruscă a presiunii atmosferice înaintea unei furtuni sau a unei ploi puternice poate determina dilatarea vaselor de sânge și creșterea sensibilității nervilor, ceea ce poate agrava simptomele dureroase. De asemenea, o creștere a umidității poate duce la inflamarea țesuturilor, provocând disconfort și durere.

Pe lângă factorii meteorologici, există și alți factori care pot contribui la relația dintre durere și schimbarea vremii. De exemplu, stresul, oboseala, nivelul de activitate fizică și alimentația pot juca un rol important în modul în care percepem durerea în funcție de condițiile meteorologice.

