Întrebat dacă a luat vreodată șpagă, Nicușor Dan a spus: „Nu. Dar nici măcar nu mi s-a propus, lumea mă cunoaște, sunt totuși în spațiul public de aproape 20 de ani. Nu se pune problema. Eu aveam viața mea foarte liniștită, mă duceam la 3-4 conferințe de matematică pe an, am intrat în chestia asta ca să rezolv societatea.

Și când am fost la ONG au venit diverși oameni să ne întrebe: cum am putea să vă ajutăm, ce am putea să facem pentru organizație, pentru primărie.... un fel de hai să ne ajutăm reciproc”, a spus Nicușor Dan.

„Pentru că sunt un politician independent, spre deosebire de partide care iau bani de la stat, independenții nu iau bani de la stat și, în mod firesc, am solicitat oamenilor să îmi doneze pentru campanie”, a mai spus primarul Capitalei.