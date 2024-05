Un judecător din CSM își compară salariul cu cel al unui taximetrist sau frizer

În postarea sa, Alin Ene afirmă că cei 70 de lei se pot traduce în două tunsori bărbătești, două meniuri la fast food, două curse de taxi sau în activitatea sa pentru un an, într-un dosar înregistrat la judecătorie.

Tot magistratul spune că, în 2023, venitul net lunar al unui judecător era de 8.493 de lei, bani la care se adăuga norma de hrană, în valoare de 202 lei.

Culmea este că, în ultima declarație de avere, din 2022, Ene avea salariul net anual de peste 173.000 de lei. În plus, bărbatul primise peste 54.000 de lei pentru „diferențe salariale, dobânzi legale”.

Adică, după ce a dat statul în judecată pentru recalcularea salariului și a câștigat.

Ce transmite judecătorul Alin Ene

„Realitatea în cifre, dincolo de emoții, exagerări și dezinformări.

În anul 2023, venitul net lunar al unui judecător definitiv la început de carieră la judecătorie era de 8.493 de lei. Pentru o perioadă, la acesta se adăuga, potrivit legii, norma de hrana în valoare de 202 lei.

În același an, fiecărui judecător de la judecătorie i-a revenit spre soluționare un număr mediu de 1454 de dosare.

Din cele două date rezultă un salariu net anual de aproximativ 70 lei/dosar.

O fi mult? O fi puțin? E greu de spus, neexistând un mercurial al salariului cuvenit judecătorului pentru fiecare dosar.

Desigur, este de competența celorlalte două puteri în stat să analizeze cât valorează munca depusă de un judecător și cât este dispus statul să plătească pentru această muncă, apoi să găsească justul echilibru între cele două.

Nu ne plângem, nu ne lamentăm, dar trebuie să asigurăm posibilitatea unei informări corecte și reale într-un noian de informații denaturate, exagerate sau de-a dreptul false, rostogolite în spațiul public și în online. Asta pentru cine este capabil să vadă dincolo de senzațional și de adevăruri servite la cheie și este dispus să cerceteze singur pentru a ajunge la adevăr.

Certitudinea: Cât plătești la frizeria de cartier pentru două tunsori? Cât dai pe două meniuri fast-food? Cât plătești pentru două curse unui șofer de taxi/ride sharing? Atât plătește statul într-un an unui judecător pentru fiecare dosar pe care îl are de soluționat!”, se arată în postarea bărbatului revoltat.