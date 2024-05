Condamnările în Dosarul Emi Pian

Gheorghe Emanuel Richard, cunoscut ca Piticu din clanul Rinu, a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare pentru uciderea lui Emi Pian. Sentința include și perioada de timp petrecută în arest preventiv. Frații lui Emi Pian, Vasile și Laurențiu Duduianu (cunoscut drept Ciprian Pian), au primit și ei condamnări de trei ani și două luni de închisoare pentru tentativa de omor asupra lui Richard, conform spynews.ro.

Ciprian Pian și Vasile Duduianu s-au predat singuri

Într-un videoclip postat pe TikTok, Ciprian Pian a declarat că el și fratele său au decis să se predea autorităților de îndată ce au aflat decizia instanței. Ciprian Pian a subliniat că au mers singuri la poliție, fără să aștepte să fie căutați de autorități.

„Respectăm autoritățile și am venit să ne predăm singuri. Vă pupăm și vă iubim și vă respectăm pe toți. Cât o vrea Dumnezeu. Asta e, noi ne-am prezentat singuri. Să moară familia mea, nici bine nu s-a pus pe portal și nu am așteptat să vină poliția, că am venit singuri”, a spus Ciprian Pian în videoclip.

Ciprian Pian este alături de copiii vrăjitoarei Sidonia

Recent, frații Marin, principali suspecți în cazul crimei din Padina, au fost eliberați și plasați în arest la domiciliu. Ciprian Pian a fost prezent alături de fiii vrăjitoarei Sidonia și și-a exprimat bucuria pentru eliberarea acestora. Într-un alt videoclip postat pe TikTok, Ciprian Pian a spus: „Bine ai venit! Să îți dea Dumnezeu fericire, să îți trăiască familia și acum toate fetele de pe TikTok înapoi”.

Pe de altă parte, condamnarea lui Ciprian Pian și a fratelui său Vasile Duduianu reprezintă un nou capitol în cazul controversat al morții lui Emi Pian.