Miron Mitrea, despre cazul Sorina Pintea: "Sunt convins ca a fost un scenariu. Nu cred în coincidenţe"

Miron Mitrea a comentat evolutia cazului Sorinei Pintea, din aceasta saptamana:

"Cred ca a fost dusa cu catuse la maini ca sa o vada toata presa, sa creeze o anumita emotie. Nu stiu daca o ajuta politic sau nu acest eveniment pe Sorina Pintea insa in mod cert cineva a gandit acest eveniment. Nu cred in coincidente. Cand lucrurile se intampla la un anumit nivel, cineva a gandit acest lucru. Vedem si in 2020 telejustitie, lucru care s-a intamplat in anii trecuti destul de mult si a fost criticat.

Am fost obisnuiti acum 5-6-7 ani sa vedem saptamanal diferiti oameni politici sau de afaceri dusi cu catuse intr-o directie sau alta. Citeam rechizitoriile in presa inainte de a le vedea cei in cauza. A fost combatut acest mod de a face politica si am crezut ca s-a terminat. Probabil ca mai exista undeva oameni care au un regret ca nu pot folosi asa ceva si le-au folosit in cazul Sorinei Pintea. Eu citesc acest eveniment in relatie stricta cu congresul PSD-ului. Cred ca voia sa se induca o anumita stare de frica in congresul PSD-ului iar din motive multe partidul a amanat congresul si a parut ca e un eveniment individual. Nu a fost, a fost o regie politica.

Au fost foarte multe nelegate in aceasta operatiune, nu au fost facute cu cursivitatea cu care se faceau acum cativa ani, sa para ca marele regizor e doar consultant, ca nu mai e la butoane.

In general cand se pun la punct aceste scenarii, cineva pune in joc mingea, dupa care joaca toti mingea. Incearca sa foloseasca evenimentul lor in favoarea lor sau in favoarea altora. Sunt convins ca in cazul Sorinei Pintea a fost un scenariu.

Un episod neplacut pentru noi, romanii, in general, cu o femeie in catuse. Catusele au fost doar o parte din recuzita care nu era nevoie sa fie folosita. Alti politicieni incearca sa foloseasca acest moment.

Nu am informatie directa sau indirecta ca a fost domnul Coldea.

Probabil ca s-a cautat un om care era usor de facut. Se auzea de mult ca Sorina Pintea era urmarita si nu numai ea. Despre cei despre care s-a vorbit au aparut deja, la Arad, la Caras Severin. Nu o sa listez toate celelalte cazuri. Momentul a fost ales astfel incat in cadrul congresului PSD sa creeze o anumita tensiune. Nu cred ca doar coronavirusul l-a facut pe Marcel Ciolacu sa amane congresul, cred ca si anumite informatii despre ce se intampla cu Sorina Pintea l-au facut sa amane.

Poate cu ocazia asta a fost reimpinsa in politica. Ea poate sa foloseasca daca vrea acest caz, eu nu as folosi daca as fi in locul ei. Sunt foarte multe zvonuri pe care trebuie sa asteptam sa se confirme. Nu am o informatie ca Sorina Pintea ar vrea sa candideze in Baia Mare", a spus Miron Mitrea.