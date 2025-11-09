”Pentru început, vom merge într-o perioadă de tranziție, astfel încât în platformă serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate. Vorbim de noua carte de identitate electronică și încercăm să găsim și o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.



Întrebat despre amânarea integrării cardurilor de sănătate în cărțile electronice de identitate noi, Rogobete a spus: ”Încă există, din păcate, un procent destul de ridicat de oameni, în România, care consideră că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipați. Altfel spus, încă există un grup important de oameni, de care nu putem să nu ținem cont și sigur că trebuie să venim în sprijinul lor, care cred că medicina se face cu apă, energie și nanoboți. Ori, sigur, până depășim aceste elemente de confuzie, noi, administrativ, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces”, a anunțat ministrul Sănătății.

