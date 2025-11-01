De la tragedia de la Colectiv (noiembrie 2015), România a cheltuit peste 11,6 milioane de euro pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave în străinătate, deoarece țara nu dispune de un centru specializat pentru marii arși.

Evoluția costurilor și a numărului de pacienți

Cost Total Facturat: 11,6 milioane de euro (perioada 07.11.2015 – 04.12.2023).

Aproape 7 milioane de euro au fost adăugate la această sumă într-un interval de puțin peste trei ani (după 31.10.2020), subliniind lipsa continuă a centrelor de tratament. Situația Plăților (Decembrie 2023) Suma achitată: 9,5 milioane de euro. Suma neachitată și necontestată (datorie): 1,6 milioane de euro. Suma contestată: 461.503,69 euro.

39 de pacienți au beneficiat de tratament în străinătate în baza formularului S2 în 2023 (21 de pacienți) și 2024 (18 pacienți).

Exceptând anul 2015 (când au fost 36 de pacienți ca urmare a incendiului Colectiv), în anii următori, inclusiv 2020, numărul acestor pacienți era, în general, sub 10.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a explicat că decontarea se face în baza dreptului la liberă circulație a asiguraților din UE/SEE/Elveția/UK.

Documentul Cheie: Documentul portabil S2 (fost E112) este emis pentru tratamentul planificat ce nu poate fi efectuat în timp util în România (inclusiv pentru pacienții cu arsuri grave).

Ce Acoperă S2: Tratamentul medical în sine, în condițiile reglementate de legislația europeană.

Ce NU Acoperă S2: Costuri suplimentare (transport, inclusiv cu aeronave de urgență, cazare, coplăți). Tratamentul acordat în caz de accidente de muncă și boli profesionale. Cheltuielile pentru tratamentul neasiguraților.Rambursarea se face de către Casa de Asigurări (România – stat debitor) către instituțiile de securitate socială din statul de tratament (stat creditor), prin intermediul CNAS (organism de legătură). Aceasta se realizează pe baza formularelor europene E125/S080 („Extras Individual privind Cheltuielile Efective”) transmise de statul creditor.



Termene de decontare

Legislația comunitară stabilește termene stricte pentru procesul de decontare: 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în care sumele au fost înregistrate de instituțiile creditoare.