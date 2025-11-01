Peste 11 milioane de euro: nota de plată a României pentru marii arși, de la Colectiv încoace

Foto/Arhivă/Inquam
Foto/Arhivă/Inquam

Tragedia de la clubul Colectiv din 2015 și-a lăsat amprenta nu doar la nivel uman, ci și financiar. Costul total al tratamentului pacienților cu arsuri grave trimiși la spitale din afara țării a depășit suma de 11 milioane de euro începând de la „momentul Colectiv” și până în prezent.

De la tragedia de la Colectiv (noiembrie 2015), România a cheltuit peste 11,6 milioane de euro pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave în străinătate, deoarece țara nu dispune de un centru specializat pentru marii arși.

Evoluția costurilor și a numărului de pacienți

  • Cost Total Facturat: 11,6 milioane de euro (perioada 07.11.2015 – 04.12.2023).

  • Aproape 7 milioane de euro au fost adăugate la această sumă într-un interval de puțin peste trei ani (după 31.10.2020), subliniind lipsa continuă a centrelor de tratament.

    Situația Plăților (Decembrie 2023)

    • Suma achitată: 9,5 milioane de euro.

    • Suma neachitată și necontestată (datorie): 1,6 milioane de euro.

    • Suma contestată: 461.503,69 euro.

  • 39 de pacienți au beneficiat de tratament în străinătate în baza formularului S2 în 2023 (21 de pacienți) și 2024 (18 pacienți).

  • Exceptând anul 2015 (când au fost 36 de pacienți ca urmare a incendiului Colectiv), în anii următori, inclusiv 2020, numărul acestor pacienți era, în general, sub 10.

  • Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a explicat că decontarea se face în baza dreptului la liberă circulație a asiguraților din UE/SEE/Elveția/UK.

  • Documentul Cheie: Documentul portabil S2 (fost E112) este emis pentru tratamentul planificat ce nu poate fi efectuat în timp util în România (inclusiv pentru pacienții cu arsuri grave).

  • Ce Acoperă S2: Tratamentul medical în sine, în condițiile reglementate de legislația europeană.

  • Ce NU Acoperă S2:

    • Costuri suplimentare (transport, inclusiv cu aeronave de urgență, cazare, coplăți).

    • Tratamentul acordat în caz de accidente de muncă și boli profesionale.

    • Cheltuielile pentru tratamentul neasiguraților.Rambursarea se face de către Casa de Asigurări (România – stat debitor) către instituțiile de securitate socială din statul de tratament (stat creditor), prin intermediul CNAS (organism de legătură). Aceasta se realizează pe baza formularelor europene E125/S080 („Extras Individual privind Cheltuielile Efective”) transmise de statul creditor.

Termene de decontare

Legislația comunitară stabilește termene stricte pentru procesul de decontare: 12 luni de la expirarea semestrului calendaristic în care sumele au fost înregistrate de instituțiile creditoare.

  • Termen de Plată: 18 luni de la data intrării documentelor la CNAS.

  • Termen de Plată (Facturi Contestatate): 36 de luni (dacă sunt contestații).