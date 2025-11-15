În urma incidentului de la Constanța, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demararea celui mai amplu control național din ultimele decenii, vizând toate unitățile sanitare private care dețin cel puțin o sală de operație.

Controlul, început acum patru săptămâni și programat să dureze încă 3-4 săptămâni, a condus deja la ridicarea autorizației de funcționare pentru peste 20 de clinici private și la sancționarea a peste 30 de unități, inclusiv în București.

Rogobete a subliniat că a ignorat numeroase telefoane de intervenție, avertizând că activitatea celor care nu respectă normativul va rămâne suspendată până la remedierea completă și intrarea în legalitate.