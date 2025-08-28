Radu Miruță sugerează că orice tip de conținut care instigă la ură și violență induce în eroare pe teme majore de interes național. Pentru a pedepsi propagarea unui astfel de conținut, Miruță propune ca acestea să fie accesate de un număr de maximum 150 de utilizatori.

În plus, rezistul vrea să existe 15 minute alocate după publicarea unui astfel de conținut, ca acesta să fie analizat de anumite instituții abilitate, dar care nu sunt precizate în respectivul proiect de lege.

De asemenea, Miruță propune și o amendă egală cu 1% din cifra de afaceri pentru furnizorul de rețele sociale care a permis publicarea conținuturilor instigatoare la ură. Legea a trecut de Senat, iar luna viitoare va fi analizată de Camera Deputaților.