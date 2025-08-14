"Masurile 2 si 3 pe care ne-am asumat ca le vom lua, si anume sa colectam mai multi bani si sa reducem din chltuieli - incep sa produca bani ianuarie-februarie anul urmator, nu poduc luni pentru marti. De asta a fost pacatul acesta al inceperii cu tine, nu cu mine, intre ghilimele.

Avem 3 cai la caruta: unul in care s-au crescut taxele - incep sa produca de a doua zi si inca 2 de care v-am povestit cu reducerea cheltuielilor si cu colectarea datoriilor mai mari. Cand toti cei 3 vor functiona si vor trage la caruta respectiva, se vor vedea rezultatele. Eu zic ca din primavara anului viitor vom incepe sa simtim.

O veste proasta este mai buna decat lipsa unei vesti si este mult mai buna decat o minciuna. Asta este situatia astazi. Pentru a decola din situatia asta trebuie sa luam masurile pe care foarte cinstit fata de romani le-am spus.

E un tratament care da dureri de stomac, dar treci prin boala cu el. Altfel vei muri", a declarat Radu Miruță.