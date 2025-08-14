Ministrul Economiei, declarații șocante despre măsurile fiscale: Sunt un tratament care îți dă dureri de stomac, dar treci prin boală

Radu Miruță susține că foștii miniștri nu sunt străini de dezastrul din companii
Declarații șoc făcute de ministrul rezist al Economiei. Radu Miruță a declarat că susține noile măsuri adoptate de guvernul Bolojan care au îngenuncheat țara și spune că măsurile, deși dificile, reprezintă singura soluție realistă pentru stabilizarea economiei: "Măsurile fiscale sunt un tratament care îți dă dureri de stomac, dar treci prin boală cu el, altfel vei muri". 

"Masurile 2 si 3 pe care ne-am asumat ca le vom lua, si anume sa colectam mai multi bani si sa reducem din chltuieli - incep sa produca bani ianuarie-februarie anul urmator, nu poduc luni pentru marti. De asta a fost pacatul acesta al inceperii cu tine, nu cu mine, intre ghilimele.

Avem 3 cai la caruta: unul in care s-au crescut taxele - incep sa produca de a doua zi si inca 2 de care v-am povestit cu reducerea cheltuielilor si cu colectarea datoriilor mai mari. Cand toti cei 3 vor functiona si vor trage la caruta respectiva, se vor vedea rezultatele. Eu zic ca din primavara anului viitor vom incepe sa simtim. 

O veste proasta este mai buna decat lipsa unei vesti si este mult mai buna decat o minciuna. Asta este situatia astazi. Pentru a decola din situatia asta trebuie sa luam masurile pe care foarte cinstit fata de romani le-am spus.

E un tratament care da dureri de stomac, dar treci prin boala cu el. Altfel vei muri", a declarat Radu Miruță. 