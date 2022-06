„Am mărit cuantumul burselor. Acum propunerea este de a avea burse de excelență pentru merit olimpic internațional in valoare de 1.000 de lei pe lună. (...) . În 2021, bugetul de burse a fost de , în acest an 1,32 miliarde de lei. (...)

Gestionarea pandemiei. Din prima zi am spus că școlile trebuie să se închidă ultimele. Am avut miniștri ai Sănătății care au sus să se închidă școlile. (...) Vedem câți nu s-au prezentat astăzi la examenul de bacalaureat. (...) Avem acești absenți pentru că ne-am jucat cu școala de-a închis, deschis școala”, a declarat Sorin Cîmpeanu de la tribuna Camerei Deputaților, după ce USR îi cere demisia prin moțiunea simplă depusă.

Despre depolitizarea din învățământ, ministrul Cîmpeanu a susținut că în 2021 a demarat „din nou examenele pentru posturile de directori. În data de 27 iunie, ministerul va demara cea de-a treia rundă a concursului, iar pe 28 iunie vor putea să-și depună dosarul de candidatură colegii care vor să devină directori. (...)

Planul-cadru, în prima zi de mandat am spus că am găsit planul-cadru pentru liceu cu peste 10 mii de modificări. Am spus că va fi disponibil în septembrie 2023. Dar pentru o propunere reală (...), e nevoie de Legea educației care să transpună România Eudcată. Vom prezenta în consultare legile educației, vor fi adoptate, vom avea acte subsecvente, hotarari de guvern, in toata această perioadă colegii lucrează la planul cadru si curriculum”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Potrivit USR, ”ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu este o primejdie pentru toţi cei implicaţi în educaţia din ţara aceasta”.

Sorin Cîmpeanu este singurul responsabil de “dezastrul învăţământului din România”, consideră semnatarii moțiunii simple depuse de USR este intitulată “Ministru. Dezastru. Educaţie fără viitor” şi a fost semnată de 52 de deputaţi. Fiecare capitol are un subtitlu în care ministrul este numit „corigent la”, fiind enumerate criticile principale. Deputaţii USR au susţinut, în moţiune, că „sfârşitul de an şcolar este, pentru toţi cei implicaţi în învăţământ, momentul în care tragem linie în catalog. A venit clipa unui bilanţ serios pentru au sector care are acelaşi om la cârmă începând din decembrie 2020. Ministerul Educaţiei a fost condus neperturbat de Sorin Mihai Cîmpeanu. De aceea, domnia sa este singurul responsabil pentru dezastrul în care se afundă învăţământul din România. Nimic nu ne poate şterge din minte momentul în care, cu o indiferenţă asumată, Sorin Cîmpeanu declara public că învăţământul românesc a ajuns la ‘un minim istoric’”.

Votul final pentru moțiunea USR împotriva ministrului Sorin Cîmpeanu, dezbătută luni în Camera Deputaților, urmează să fie dat în ședința de miercuri, 22 iunie.

Deputaţii USR susţin că Sorin Cîmpeanu “are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului”, mai scriu deputații USR în textul moțiunii.

“Aşa cum ştie toată lumea care a trecut prin şcoală, la trei corigenţe rămâi repetent. Ministrul Cîmpeanu nu are o corigenţă, nu are nici trei. Are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului Educaţiei. Cu toate acestea, corigentul Cîmpeanu nu se teme că va fi repetent sau – cine ştie – exmatriculat. De ce? Pentru că, aşa cum s-ar spune în şcoală, are pile la director”, se mai arată în moțiunea simplă prin care se cere demisia ministrului Educației - Sorin Cîmpeanu.

USR susţine că, în 2022, bugetul Educaţiei este 2,28% din PIB, aproape jumătate cât a promis Cîmpeanu în noiembrie 2021.

"Pentru că nu se poate face şcoală în România cu banii ăştia, tot ce face Cîmpeanu este să bage adânc mâna în buzunarele părinţilor şi ale cadrelor didactice. Cîmpeanu este cel responsabil pentru menţinerea educaţiei în zona de subfinanţare conică, pentru că părinţii completează necesarul şcolii cu contribuţii din fondul clasei, iar învăţătorii şi profesorii cumpără deseori materiale didactice pe banii lor, şi aşa puţini", se mai precizează în document.

USR adresează, în moţiune, un apel către parlamentari ca, "transpartinic", să participe la "construcţia unui sistem de învăţământ cu adevărat modern, cu şcoli în care elevii şi profesorii să vină cu plăcere".

De asemenea, USR solicită Guvernului să ia măsuri reparatorii urgente şi anume: refacerea metodologiei de finanţare în aşa fel încât banii europeni să ajungă cu adevărat la comunităţile marginalizate, regândirea programului anunţat "Masă sănătoasă în şcoli" în aşa fel încât de masa caldă să beneficieze toţi preşcolarii şi elevii, nu doar cei de gimnaziu, mai cu seamă cei din şcolile din comunităţile defavorizate.

USR mai cere realizarea unor norme metodologice care să facă transportul elevilor între localitatea de domiciliu şi cea în care sunt şcolarizaţi cu adevărat gratuit, precum şi realizarea planurilor-cadru, care au ajuns să aibă vârste istorice, pe baze adaptate realităţii din 2022.

Totodată, grupul deputaţilor USR solicită, în moţiune, demiterea imediată a ministrului Educaţiei Sorin Cîmpeanu, susţinând că acesta este "cel care poartă responsabilitatea pentru dezastrul în care se afundă învăţământul din România".