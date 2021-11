"Niciodată nu am mai semnat 42 de ordine de ministru prin care am trimis echipe de control pe tot teritoriul României. Azi (luni - N.R.) am făcut acest lucru, tematica de control fiind în primul rând respectarea condițiilor de protecție sanitară în școli și grădinițe pentru că eforturile pe care le facem pentru a păstra școlile și grădinițele deschise trebuie să fie dublat de înțelegere și cooperare a fiecărui elevii care, fiecărui profesor, fiecărui angajat. Și vom face acest lucru. În al doilea rând modul pentru a verifica modul în care a fost raportată rata de vaccinare și nu în ultimă instanță pentru a verifica soliditatea argumentelor prin raportare la articolul 32 din ordinul de ministru 5538 care prevede ca posibile motive deficiențele de infrastructură sau de resursă umană, vor fi verificate aceste aspecte”, a declarat Cîmpeanu, într-un briefing la Palatul Victoria.

În prima zi de școală, după vacanța forțată de 2 săptămâni, pentru 68% dintre școli au reluat cursurile cu prezență fizică, iar restul de 32% online.