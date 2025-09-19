În cadrul evenimentului, ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a subliniat rolul crucial al parteneriatelor în fața crizei declanșate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. „Nimeni nu poate rezista singur în această lume iar Alianțele vor prevala”, a transmis oficialul român.

România la granița războiului

Ministrul Apărării a evocat realitatea trăită de comunitățile aflate în proximitatea conflictului: „Noi, românii, mai ales cei de la graniță, din regiunea Tulcea și din regiunea Chilia, putem vedea războiul de pe balcon. Sper ca acest lucru să se oprească curând, dar nimeni nu a fost pregătit pentru asta. Până atunci, ne putem face treaba pentru că suntem protejați de alianțe”, a declarat Moșteanu.

Sprijinul acordat Ucrainei

În discursul său, Moșteanu a reafirmat angajamentul României de a susține Kievul prin programe de instruire militară: „Ucraina nu luptă doar pentru teritoriul și poporul ei, ci pentru valorile noastre comune. Nu este permis în aceste vremuri să cucerești o altă națiune doar pentru a demonstra ceva. Toți europenii și partenerii euro-atlantici au decis să ajute Ucraina și facem acest lucru zi de zi”.

El a completat: „Îi ajutăm pe ucraineni să-și antreneze soldații pe teritoriul nostru și al aliaților. Avem piloți și soldați ucraineni care vin aici zilnic să se pregătească și apoi merg pe front. Vom continua să facem acest lucru până când va veni pacea”.

Antrenamente la Baza 86 Borcea

Referirea ministrului a vizat Centrul de Pregătire pentru avioane F-16 Fighting Falcon din cadrul Bazei 86 Aeriană Borcea. Acolo, piloții români se instruiesc împreună cu piloții ucraineni, fiind singurul centru dedicat acestui tip de avion din întreaga Europă.

Capacitatea Armatei României și „venirea cavaleriei”

Moșteanu a vorbit despre necesitatea dezvoltării capacităților naționale de apărare până la intervenția aliaților: „E necesar să dezvoltăm o mobilitate bună, să putem muta forţele rapid şi să avem o bază a industriei de apărare care să asigure fiecărei ţări membre capacitatea de a rezista pe cont propriu până când vine cavaleria”, a subliniat el.

În același timp, oficialul a menționat exercițiile comune desfășurate la Cincu în cadrul Grupului de Luptă condus de Franța, dar și prezența militarilor americani la Mihail Kogălniceanu.

Rolul Mării Negre în securitatea regională

Ministrul Apărării a insistat asupra importanței strategice a regiunii Mării Negre, având în vedere resursele energetice și miza geopolitică: „Este datoria noastră să păstrăm Marea Neagră o mare a păcii. Deja desfășurăm o misiune comună cu prietenii noștri din Turcia și Bulgaria pentru a asigura siguranța navelor comerciale. În 2027, România va fi cel mai mare producător european de gaze naturale și trebuie să protejăm aceste resurse, pentru că energia a fost transformată în armă, mai ales de către Rusia”.

Umbrela NATO și reacțiile rapide

Ionuț Moșteanu a lăudat răspunsul Alianței Nord-Atlantice la amenințările recente: „Săptămâna trecută am văzut drone în Polonia. În câteva zile s-au luat măsuri pentru apărarea teritoriului aliat și pentru descurajarea inamicului. Această umbrelă permite fiecărui român să doarmă liniștit și să-și facă treaba zilnic”, a punctat ministrul.

Programe europene pentru modernizarea armatei

În final, Moșteanu a vorbit despre oportunitățile de finanțare din partea Uniunii Europene, menționând programul SAFE. Acesta va sprijini proiecte pentru modernizarea și înzestrarea Armatei României, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii necesare unei mobilități militare eficiente.

