"Anul viitor vom avea un cadru legal nou pentru a crește rezerva Armatei Române, un cadru legal pe care îl vom trimite în curând către Parlament. Propunerea este pe masa CSAT, mai trebuie avizul CSAT și apoi va merge către Parlament undeva luna octombrie. Este un demers menit să întinerească rezerva Armatei Române și să crească și pepiniera de recrutare pentru militarii profesioniști.

„Cu siguranță, unii dintre ei vor vrea să rămână, alții vom vrea noi să rămână, că îi vom vedea foarte buni și o să-i convingem să rămână, să devină militari profesioniști”, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, potrivit Radio România Actualități.

Acesta a precizat că, în prezent, media de vârstă a rezerviștilor este de aproximativ 47 de ani, după ce din anul 2007 stagiul militar nu a mai fost obligatoriu.

Un recent sondaj INSCOP arată că aproape trei sferturi dintre români au declarat că sunt de acord cu stagiul militar pe bază de voluntariat, în scădere cu peste 5 procente față de analiza realizată în luna iulie.