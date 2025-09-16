Potrivit unor surse apropiate celor implicați, întâlnirea s-a desfășurat sub egida Clubului Politic, coordonat de George Butunoiu, considerat unul dintre cei mai influenți recrutori de pe piața muncii din România.

Mai puțin cunoscut este faptul că Butunoiu organizează concerte și evenimente în colaborare cu diverse ambasade și întreține o relație privilegiată cu Ambasada Rusiei, ba chiar cordială cu ultimii ambasadori ai Moscovei la București, după cum a declarat chiar el.

.„Am fost prieten bun cu Malginov (Oleg – n.r.), deci ambasadorul, ne plăceam unul pe altul, ambasadorul care a fost acum trei mandate. Chiar eram prieten bun cu el. Pe Kuzmin îl cunoșteam bine. Însă aveam divergențe profunde de opinie... Ne înțelegeam. Sunt în legătură cu toți ambasadorii. Nu aveam mai multe întâlniri cu el decât cu alții. Însă mă înțelegeam bine pentru că aflam informații pe care nu o să le citești niciodată în ziare sau în alte părți. Că or fi fost adevărate sau nu, asta-i... altă discuție”, a declarat omul de afaceri pentru publicația DeFapt, .

Potrivit unui înalt funcționar public, citat de Butunoiu ar fi avut activități mai ample pentru Ambasada Rusiei, dincolo de actele artistice: „M-a contactat să mă invite la o cină la Ambasada Rusiei, dar l-am refuzat”, a spus funcționarul sub anonimat.

Butunoiu recunoaște legăturile apropiate cu diplomații ruși: „Strâng informații, fac recrutări”

Când a fost întrebat la ce îi folosesc informațiile strânse de la diplomați, Butunoiu a răspuns: „Eu, până una-alta, strâng informații de peste tot pentru mine și pentru obiectivele mele. Le strâng de la cei de la stat cu care tot vorbesc, cu ambasadorii cu care vorbesc, cu străinii cu care mă întâlnesc. Din asta trăiesc, din informații", scrie DeFapt..