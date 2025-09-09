Această variantă urmează a fi trimisă pentru discuții cu celelalte ministere, a precizat Buzoianu.

”Dacă tot se vorbește astăzi de votul de la nivel european pe fast-fashion, vă zic doar atât: pregătim de zor ultima varianta de trimis în discuții cu celelalte ministere de Ordonanță de Urgență pentru blocarea deșeurilor care intră în țară fals marcate drept produse second-hand”, a scris ministra Mediului pe pagina sa de Facebook.

Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile, în special cele generate de sectorul de fast fashion, un termen care se referă la milioanele de articole ieftine de îmbrăcăminte importate din China, potrivit AFP.

Ministra rezist, moment de sinceritate: „În mod normal, Coaliția asta nu ar trebui să funcționeze”

Documentul prevede că producătorii care pun la dispoziție textile în UE vor trebui să acopere costurile de colectare, sortare și reciclare a acestora, prin intermediul unor noi scheme de responsabilitate a producătorului (EPR) care vor fi instituite de fiecare stat membru, în termen de 30 de luni de la intrarea în vigoare a directivei. Aceste prevederi se vor aplica tuturor producătorilor, inclusiv celor care utilizează instrumente de comerț electronic și indiferent dacă sunt stabiliți într-o țară a UE sau în afara Uniunii. Microîntreprinderile vor avea un an suplimentar pentru a se conforma cerințelor EPR, scrie AFP.

Noile norme vor acoperi produse precum îmbrăcămintea și accesoriile, pălăriile, încălțămintea, păturile, lenjeria de pat și de bucătărie și perdelele. La inițiativa Parlamentului, țările UE pot, de asemenea, să instituie scheme EPR pentru producătorii de saltele.

Statele membre ar trebui să abordeze, de asemenea, practicile de modă ultra-rapidă și de modă rapidă atunci când decid cu privire la contribuțiile financiare la schemele EPR.

Șefa reziștilor de la Mediu vrea să pună monopol pe Romsilva: noua găselniță a Dianei Buzoianu