Șefa reziștilor de la Mediu vrea să pună monopol pe Romsilva: noua găselniță a Dianei Buzoianu

Diana Buzoianu/ Foto: Facebook
Șefa reziștilor de la Mediu vrea să pună monopol politic pe Romsilva. După ce a numit membrii consiliului de administrație și le-a dat mână liberă să aleagă directorul instituției, Diana Buzoianu vrea acum să modifice Codul silvic în procedură de urgență. Pe masa Executivului a fost propus proiectul de reorganizare, însă a fost amânat. Astăzi, însă, proiectul ar urma să fie aprobat prin lege în cadrul unei ședințe extraordinare la guvern

Este vorba despre un proiect de ordonanță de urgență care prevede schimbarea regulamentului de funcționare al instituției, lucru pe care ministra Mediului Diana Buzoianu a spus că îl va face încă dinaintea numirii directorului interimar al Romsilva

De ce OUG? Pentru că cei care au formulat acest act legislativ au spus că se confruntă cu presiunea timpului și că altfel nu pot accesa anumite fonduri europene. 

Tacticile ministrului rezist pentru a-și pune oamenii la conducerea Romsilva: ședință crucială cu ONG-urile

Documentul s-a aflat joi pe masa Executivului, însă a fost respins din cauza unui aviz lipsă. Astăzi urmează să se întrunească în ședință extraordinară pentru a discuta și a aproba acest proiect de lege.  