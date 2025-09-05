Este vorba despre un proiect de ordonanță de urgență care prevede schimbarea regulamentului de funcționare al instituției, lucru pe care ministra Mediului Diana Buzoianu a spus că îl va face încă dinaintea numirii directorului interimar al Romsilva.

De ce OUG? Pentru că cei care au formulat acest act legislativ au spus că se confruntă cu presiunea timpului și că altfel nu pot accesa anumite fonduri europene.

Documentul s-a aflat joi pe masa Executivului, însă a fost respins din cauza unui aviz lipsă. Astăzi urmează să se întrunească în ședință extraordinară pentru a discuta și a aproba acest proiect de lege.