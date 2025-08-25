Ședința are loc la ora 10.00. Este prima dată când are loc o dezbatere publică pentru alegerea directorului interimar Romsilva. Evenimentul vine ca urmare a mai multor controverse. Vorbim despre pierderi masive din cauza unor prime acordate nejustificat, dar și a unei conduceri instabile.

Întâlnirea este organizată de ministrul Mediului Diana Buzoianu. Aceasta a spus, într-o postare online, că 25 de persoane și-au depus până acum candidatura, 17 au fost chemate ulterior la interviuri, interviuri susținute în două zile.

La ședință vor fi prezenți membri ai Consiliului de administrație și ai societății civile, înainte ca aceștia să ia o decizie finală în ce privește conducerea Romsilva.