Tupeu incredibil al unui fost director Romsilva: după ce a încasat sume uriașe la pensionare și a ajuns în atenția DNA, acum vrea să fie director general provizoriu

Teodor Țigan ar putea ajunge directorul regieie cu care se judecă și îi cere bani
Tupeu fantastic din partea unui fost directorul Romsilva. După ce a încasat ilegal sume de bani uriașe, acesta s-a înscris din nou în concursul pentru șefia regiei, cu toate că până și autoritățile au fost sesizate în acest sens. Dacă ar câștiga postul, Teodor Țigan ar ajunge să conducă regia cu care se judecă și căreia îi cere inclusiv actualizarea despăgubirilor în funcție de rata inflației

Pe lista celor 17 candidați înscriși la concursul pentru postul de director general interimar al Romsilva se regăsește și Teodor Țigan, fost director al Regiei, devenit cunoscut după ce a primit o bonificație de 100.000 de euro la pensionare, iar ulterior s-a reangajat în funcție. Mai mult, comisia care a verificat CV-urile celor 24 de candidați înscriși inițial nu a identificat nicio problemă în cazul lui Țigan, deși dosarul său a ajuns la DNA.

Miercuri, Consiliul de Administraţie Romsilva a început interviurile cu fiecare candidat în parte şi apoi le va urca transparent pe site-ul regiei.

Reangajare controversată și beneficii financiare sub semnul întrebării

Surprinzător este faptul că Teodor Țigan a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor, nemulțumit că instituția nu i-a mai prelungit contractul individual de muncă, semnat după ieșirea sa la pensie.

Țigan s-a pensionat în februarie 2023, moment în care a beneficiat de un bonus de aproape 100.000 de euro brut. Ulterior, s-a reangajat în funcția de director al Direcției Silvice Arad, iar de-a lungul anului 2023 a încasat atât pensia, în valoare de 74.000 de lei brut, cât și salarii de 825.000 de lei brut. 

După pensionare, contractul său de muncă a fost prelungit de două ori, până în iunie 2025, însă noua conducere a regiei a decis, în urmă cu patru luni, încetarea colaborării.

 