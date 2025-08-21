Pe lista celor 17 candidați înscriși la concursul pentru postul de director general interimar al Romsilva se regăsește și Teodor Țigan, fost director al Regiei, devenit cunoscut după ce a primit o bonificație de 100.000 de euro la pensionare, iar ulterior s-a reangajat în funcție. Mai mult, comisia care a verificat CV-urile celor 24 de candidați înscriși inițial nu a identificat nicio problemă în cazul lui Țigan, deși dosarul său a ajuns la DNA.

Miercuri, Consiliul de Administraţie Romsilva a început interviurile cu fiecare candidat în parte şi apoi le va urca transparent pe site-ul regiei.

Reangajare controversată și beneficii financiare sub semnul întrebării

Surprinzător este faptul că Teodor Țigan a dat în judecată Regia Națională a Pădurilor, nemulțumit că instituția nu i-a mai prelungit contractul individual de muncă, semnat după ieșirea sa la pensie.

Țigan s-a pensionat în februarie 2023, moment în care a beneficiat de un bonus de aproape 100.000 de euro brut. Ulterior, s-a reangajat în funcția de director al Direcției Silvice Arad, iar de-a lungul anului 2023 a încasat atât pensia, în valoare de 74.000 de lei brut, cât și salarii de 825.000 de lei brut.

După pensionare, contractul său de muncă a fost prelungit de două ori, până în iunie 2025, însă noua conducere a regiei a decis, în urmă cu patru luni, încetarea colaborării.