Ministrul Mediului încearcă să se laude cu așa-zisa transparență cu care va fi ales un nou director Romsilva. Diana Buzoianu a anunțat că interviurile pentru funcția de conducere vor fi înregistrate și publicate online ulterior, sub pretextul că societatea civilă va alege candidatul cel mai pregătit.

„Aceste interviuri sunt, pentru prima dată în istoria Romsilva din ultimii 35 de ani, înregistrate și vor fi publicate ulterior online. Asta arată dorința de a nu mai lua decizii în birouri închise, ci într-un mod deschis, genul de transparență pe care vreau să-l aduc în relația cu cetățenii.”

Însă, potrivit unor surse, în cadrul acestor interviuri ar fi participat și doi trimiși ai Dianei Buzoianu, printre care se numără inclusiv consilierul acesteia. Mai mult, cei doi ar fi venit chiar și cu un set de întrebări.

Aceleași surse spun că, ministrul rezist ar încerca din răsputeri să-și pună oamenii în fruntea companiei de stat Romsilva. Prima opțiune a Dianei Buzoianu ar fi chiar senatorul USR Aurel Oprinoiu. Acesta este și vicepreședinte al Comisiei de Mediu. Mai mult, Oprinoiu este și manager în cadrul organizației Rotary Ploiești.

Aurel Oprinoiu nu ar avea nici măcar punctajul necesar. Însă, ministrul Mediului ar mai avea o opțiune pentru funcția de director Romsilva. Ar fi vorba despre Octavian Anghel, un șef de ocol de la Prahova, și trezorier la Rotary Ploiești.

Printre cei care se luptă pentru conducerea Romsilva se numără și actualul director al Direcției de Regenerare Jean Vișan, care ar fi obținut note maxime la probele de concurs. Însă, candidatul nu ar fi agreat de Buzoianu.

Cu doar câteva zile înainte, sindicaliștii s-au strâns în fața ministerului Mediului. Oamenii au protestat față de reforma pe care Diana Buzoianu o pregătește pentru Romsilva. Rezista a ieșit din instituție și i-a acuzat pe manifestanți că manipulează.

Nu în ultimul rând, Diana Buzoianu a numit deja două personaje controversate în cadrul Consiliului de Administrație al Romsilva. Vorbim despre Speranța Georgeta Ionescu și Corneliu Mugurel Cozmanciuc. Cei doi au fost vizați de dosare penale.

Încă din luna iulie, Diana Buzoianu a anunțat că Romsilva se va confrunta cu o restructurare semnificativă. Ministrul Mediului s-a întâlnit și cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta referitor la aceste demersuri.

