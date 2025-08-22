Mai exact, Elena Tudose a intrat în USR cu promisiunea că va lupta pentru bucureștenii care nu au apă caldă. Deși problema nu s-a rezolvat nici până acum, funcțiile au continuat să curgă pentru Elena Tudose.

Aceasta a fost mâna dreaptă a lui Dan Barna, fostul șef al reziștilor, în anul 2021, iar apoi a trecut în echipa lui Radu Mihaiu.

Fostul edil a numit-o pe aceasta city manager al Sectorului 2. După ce Mihaiu a plecat din vârful primăriei, Elena Tudose a ocupat, până de curând, aceeași funcție, doar că în Corbeanca, spun jurnaliștii.