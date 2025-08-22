Reziștii continuă căpușarea ministerelor cheie. Cum și-a pus Diana Buzoianu prietena la Ministerul Mediului

Reziștii continuă căpușarea ministerelor cheie. FOTO: Facebook

Reziștii continuă să își pună clientela de partid în funcții-cheie, deși au promis că nu vor căpușa ministerele. Una dintre numiri este cea a Elenei Tudose, care este acum secretar de stat pe fonduri europene la Mediu, minister condus de Diana Buzoianu. Realitatea PLUS a contactat-o pe Diana Buzoianu, însă, până acum nu am primit un răspuns. 

Mai exact, Elena Tudose a intrat în USR cu promisiunea că va lupta pentru bucureștenii care nu au apă caldă. Deși problema nu s-a rezolvat nici până acum, funcțiile au continuat să curgă pentru Elena Tudose.

Aceasta a fost mâna dreaptă a lui Dan Barna, fostul șef al reziștilor, în anul 2021, iar apoi a trecut în echipa lui Radu Mihaiu.

Fostul edil a numit-o pe aceasta city manager al Sectorului 2. După ce Mihaiu a plecat din vârful primăriei, Elena Tudose a ocupat, până de curând, aceeași funcție, doar că în Corbeanca, spun jurnaliștii. 