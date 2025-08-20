După ce au fost scoși la mal de către salvamari, turiștii au sărit la bătaie. Un salvamar spune că au existat mai multe incidente agresive în ultimele zile, în urma unor intervenții de salvare, după ce mai mulți turiști au trebuit să fie scoși la mal după ce s-au îndepărtat prea mult de țărm și au fost luat de curenți.