Ministra "rezist" de la Mediu, sfidare fără margini. În loc să discute cu protestatarii Romsilva, le-a râs în față și le-a reproșat că fac zgomot - VIDEO

Diana Buzoianu a afirmat că protestatarii ar fi manipulați
Sfidare fără margini la Ministerul Mediului. Rezista Diana Buzoianu a ieșit din birou să le râdă în față protestatarilor care se opun reformei Romsilva. Șocant este că nu i-a chemat la discuții, ci a ieșit să îi certe că fac gălăgie în fața Ministerului.

La rândul or, protestatarii revoltați au huiduit-o pe ministra mediului.

Silvicultorii susțin că proiectul de reformare a ROMSILVA este greșit

 
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care privește reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect.
 
"Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor. Este de neînțeles înverșunarea conducerii ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în susținerea acestui proiect eronat," a se arată într-un comunicat.
 
 