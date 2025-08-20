La rândul or, protestatarii revoltați au huiduit-o pe ministra mediului.
Silvicultorii susțin că proiectul de reformare a ROMSILVA este greșit
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care privește reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect.
"Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de „reformă” va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor. Este de neînțeles înverșunarea conducerii ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în susținerea acestui proiect eronat," a se arată într-un comunicat.