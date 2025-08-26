Ministerul Mediului transmite că această alegere marchează o premieră în modul în care au fost organizate concursurile pentru funcții de conducere în cadrul instituției. „Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență. Interviurile au fost înregistrate și publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc și o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile,” a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Oficialul de la Mediu a subliniat că acest model trebuie să devină regula pentru viitor, cu reguli clare și o responsabilitate crescută pe tema gestionării patrimoniului forestier național.

Parcursul profesional al lui Jean Vișan

Jean Vișan, în vârstă de 48 de ani, are o carieră îndelungată în silvicultură, având o diplomă de inginer silvic obținută în 2001 la Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov. În 2017 și-a completat pregătirea academică cu un doctorat în silvicultură.

Pe parcursul carierei sale a ocupat poziții importante atât la nivel local, în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău, dar și la nivel central în cadrul Romsilva. A condus proiecte legate de regenerarea pădurilor și modernizarea infrastructurii forestiere.

Printre funcțiile sale din Romsilva se numără șef de serviciu la Serviciul Investiții – Mecanizare și director al Direcției Regenerare – Dezvoltare. În anul 2020, pentru o perioadă de șase luni, a fost directorul Direcției Silvice Buzău.

Jean Vișan este de asemenea certificat în diverse domenii precum proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, managementul achizițiilor publice, dar și în prevenirea și combaterea corupției.

Procedura de numire

Procesul de selecție a început pe 11 august, când Consiliul de Administrație a anunțat oficial demararea procedurii. Din totalul de 25 de candidați înscriși, 17 au îndeplinit condițiile pentru a participa la interviuri, ce au fost conduse transparent și înregistrate, iar testele au avut loc pe parcursul mai multor zile.

A fost stabilit un clasament final, iar Jean Vișan s-a impus în cele din urmă drept cea mai potrivită persoană pentru mandatul provizoriu de cinci luni.

Romsilva și responsabilitățile sale majore

Regia Națională a Pădurilor Romsilva este responsabilă pentru administrarea a aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri, care reprezintă proprietate publică a statului sau alte forme de proprietate, gestionate pe baze contractuale.

Noul director general va conduce instituția într-un context în care transparența și responsabilitatea sunt tot mai cerute de societatea civilă și autorități.

