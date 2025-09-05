"Măsurile de organizare și funcționare, precum și de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității", prevede proiectul.

Conform Codului silvic, Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită Autoritatea, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale și reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare și control.

În baza proiectului de OUG, urmează să fie modificat articolul 32 din Codul silvic.

Potrivit formei actuale a acestui articol, în maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, 'la propunerea Autorității, Guvernul, prin hotărâre, va adopta Regulamentul de organizare și funcționare al Romsilva', care se publică în Monitorul Oficial.

În preambul sunt invocate obligațiile prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv prin implementarea activităților din Componenta C2 - Pădurea și protecția biodiversității.

"Considerând că România se confruntă cu o situație extraordinară determinată de presiunea timpului și de riscul pierderii finanțării europene, adoptarea de urgență a prezentului act normativ devine indispensabilă pentru corectarea cadrului juridic existent pentru implementarea în mod corespunzător a jalonului 24 din PNRR. Prin modificarea propusă prin proiectul de act normativ se creează temeiul pentru organizarea, reorganizare, restructurarea, precum și pentru funcționarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva", se arată în nota de fundamentare.

Proiectul a figurat și pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului, însă nu a fost adoptat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că la baza deciziei de amânare s-au aflat motive legate de avizarea acestuia.