Ministerul Sănătății: Hidroxiclorochina, suspendată de OMS, rămâne în schema de tratament pentru COVID-19, în spitalele din România

„Hidroxiclorochina rămâne în acest moment în protocolul de tratare a pacienților infectați cu coronavirus și va continua să fie administrată în spitalele din România. Protocoalele de tratament care ajung apoi în spitale sunt elaborate de comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, iar acestea nu au venit până acum cu propuneri de modificare a protocolului de tratament pentru coronavirus”, a precizat vineri Ministerul Sănătății, potrivit HotNews.ro.

Ministerul Sănătății subliniază că toate medicamentele folosite pentru tratarea COVID-19 sunt folosite în regim off-label - în afara indicațiilor din prospect - deoarece în acest moment nu există niciun tratament pentru această afecțiune nouă.

Mai mulți medici au declarat în ultimele zile că au administrat hidroxiclorochină unora dintre pacienții bolnavi de COVID-19 și nu au observat niciun fel de reacții adverse. Printre aceștia, Virgil Musta, coordonatorul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, spital dedicat COVID-19, care a explicat că potrivit protocolului de tratament aprobat de MS, hidroxiclorochina se poate folosi de la forme ușoare până la forme grave ale infecției cu noul coronavirus.

„Noi am folosit acest medicament și în cazurile în care am folosit nu am avut incidente, dar, într-adevăr, și în prospectul medicamentului este menționat acest risc de efecte adverse. Am folosit hidroxiclorochina, nu la toți pacienții, dar am folosit la pacienți pe baza unor criterii biologice și în urma unui consult cardiologic care constata dacă pacientul se încadrează sau nu în acele contraindicații. Nu am avut reacții adverse, nu am avut incidente. La un singur pacient a apărut o tulburare de ritm care, în momentul în care a apărut, noi am oprit tratamentul și am trecut pe o altă schemă de tratament."

Medicul timișorean mai spune că studiile desfășurate acum în lume privind efectele hidroxiclorochinei sunt contradictorii: „Studiile inițiale au arătat că hidroxiclorochina are un efect de a împiedica intrarea virusului în celulă. Și, în același timp, are un efect imunomodulator asupra inflamației în această boală. Studiile sunt contradictorii, unele arată că are efect foarte bun, iar altele arată că are efect negativ. În plus, s-a pus și problema că hidroxiclorochina ar putea fi folosită preventiv, în focare, pentru a nu se infecta mai multe persoane. A fost propusă ca prevenție pentru că anterior a fost folosită ca prevenție și în malarie. Unii cercetători au fost de acord, alții nu".

OMS a anunțat la începutul acestei săptămâni suspendarea temporară a testelor în Europa cu acest medicament în tratamentul pentru COVID, ca măsură preventivă. Decizia a venit după publicarea recentă a unui studiu care aprecia drept ineficientă sau chiar dăunătoare utilizarea clorochininei sau a derivatelor sale precum hidroxiclorochina împotriva Covid-19. Franța în urmă cu două zile a interzis folosirea hidroxiclorochinei pentru tratamentul infecției cu COVID-19.

De la sfârșitul lunii martie, hidroxiclorochina - medicament derivat din clorochină, folosită împotriva malariei - putea fi prescrisă cu titlu derogatoriu în spitale și doar pentru pacienții în stare gravă.