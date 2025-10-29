„Decizia actuală era previzibilă. Intenția Statelor Unite de a-și diminua prezența militară în Europa era cunoscută de luni de zile”, a subliniat Fifor, criticând lipsa unui dialog strategic activ între București și Washington. În opinia sa, România a pierdut „reflexul anticipării și al dialogului constant” cu principalul său aliat.

Fostul ministru al Apărării spune că este esențial ca România să trateze cu responsabilitate decizia americană și să demareze o „ofensivă diplomatică solidă și coordonată” pentru a-și face vocea auzită în cadrul NATO. „Relația cu Statele Unite trebuie rapid resetată, prin amplificarea eforturilor diplomatice și printr-un dialog direct la cel mai înalt nivel”, afirmă Fifor, care susține că o vizită oficială a președintelui României la Casa Albă ar fi „urgent necesară”.

Totodată, acesta propune intensificarea cooperării cu Pentagonul și relansarea industriei naționale de apărare prin parteneriate strategice și transfer de tehnologie. Fifor atrage atenția că România trebuie să depășească „birocrația excesivă și lipsa de viziune” pentru a nu rata „oportunități esențiale de integrare industrială și creștere a autonomiei strategice”.

Senatorul PSD a subliniat că decizia de recalibrare a forțelor americane nu trebuie interpretată ca o retragere, ci ca parte a unui proces global complex: „România trebuie să fie parte activă, nu doar beneficiar. Profesionalismul și predictibilitatea nu mai sunt opțiuni — sunt condiții de supraviețuire într-o lume tot mai instabilă.”