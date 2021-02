Mihaela Ganea consideră că transferul în Belgia s-a făcut mult prea târziu și acuză lipsa de implicare a autorităților pentru oamenii de rând, care sunt doar ”niște plătitori de taxe”.

”Aș fi vrut să vorbesc despre orice altceva decât despre asta, dar, din păcate, crucea mea este asta.

Inițial, am spus că nu o să mai spun niciodată nimic, doar că mi se pare atât de nedrept ce mi s-a întâmplat, încât nu pot să tac. Și, dacă prin asta se mișcă ceva în sistemul ăsta, poate că da, m-aș liniști puțin și aș considera că am făcut ceva pentru el. Îmi reproșez că nu am făcut suficient.

Nu voi discuta actul medical, dar vorbesc despre faptul că a fost purtat din spital în spital. Dacă ar fi plecat vineri, soțul meu avea o șansă. Pentru asta am urlat. Nu cred că trebuie să dureze atât. Înțeleg că domnul ministru a spus că nu există un autor moral. Eu cred că este întreg sistemul, tot ce înseamnă politic, care nu au făcut nimic pentru amărâții de rând. Sunt absolut convinsă că, dacă era o personalitate, avionul zbura joi, când s-a întâmplat accidentul. Doar că pentru noi nu se poate pentru că suntem doar plătitori de taxe. Domnul de la DSU mi-a spus că dânsul are o listă de priorități și să am răbdare. Mi se pare sub demnitatea umană să poți să ajuți oameni și să nu o faci. Ce înseamnă urgență în România?!

La Constanța, soțul meu a stat doar o noapte. Discuția este cu Departamentul DSU al cărui șef este domnul Arafat. Mi se tot reproșează că îi stric imaginea. O voi face în continuare. Domnul de acolo mi-a spus să am răbdare pentru că trebuie să ia în ordine prioritățile. Am ieșit în media, că altfel aș mai fi stat o săptămână până repara domnul Arafat avionul. Problema este că suntem niște numere de ordine”, a declarat soția pacientului decedat.

Mihaela Ganea a confirmat că medicii din Belgia au spus că, dacă ajungea mai devreme, soțul său avea șanse să supraviețuiască. Mai mult, din fișele medicale din țara noastră nu reiese de unde a luat cele patru bacterii descoperite după transfer.

”Medicii din Belgia mi-au spus că, dacă ajungea mai devreme, putea supraviețui. Au făcut tot ce au putut pentru el. Aici nu am avut acces niciodată și am stat foarte puțin de vorbă cu medicii, că la noi e pericol de Covid. În Belgia mi-au explicat orice îi făceau, dar cred că vorbesc despre altă lume. Noi suntem într-o altă lume, paralelă.

Analizele tuturor spitalelor noastre arătau că nu au fost de nicăieri luate bacteriile. Înseamnă că le-a luat din avion”, a declarat femeia.

Mihaela Ganea a mai povestit că singurul ajutor primit de la stat a fost avionul cu care a fost transferat soțul său. ”Eu am găsit spitalul, medicul și angajatorul a plătit. Statul a pus la dispoziție avionul după 9 zile, într-o lehamite așa. Am înțeles că protocolul acesta a fost făcut, dar că nu a fost semnat. La noi, ministerul Sănătății face o bucățică, apoi cealaltă bucățică o face DSU. Unii semnează puțin, ceilalți încă puțin și ne învârtim în hârtii.

Autorul moral este sistemul în care trăim și nu ne facem bine”, a adăugat aceasta.