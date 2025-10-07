"Echipele de specialitate acționează prin monitorizarea stațiilor, galeriilor și căilor de acces, cu scopul de a interveni prompt pentru remedierea oricăror situații cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Deja, în unele stații, infiltrațiile au fost mai pronunțate (ex: Eroilor 1), iar salariații Metrorex în colaborare cu firma de curățenie, alți partenerii contractuali și furnizorii de utilități au intervenit cu rapiditate și au înlăturat efectele infiltrațiilor", au transmis reprezentanții companiei, într-o postare pe Facebook.

Vestea bună - spuna ceștia - este că la acest moment trenurile de metrou circulă conform graficului de circulație, nefiind înregistrate perturbări în traficul subteran.

"Compania rămâne în permanență în legătură cu autoritățile competente și monitorizează evoluția fenomenelor meteo și intervenția promptă în cazul apariției unor situații neprevăzute. Metrorex asigură publicul că se depun toate eforturile pentru menținerea condițiilor normale de siguranță și confort pentru călători", au mai transmis cei de la Metrorex.

Meteorologii au extins, marți, codurile de vreme rea în București și Ilfov. Astfel, conform ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.