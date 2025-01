„Statul de drept e atunci când respectăm poporul român așa cum am văzut și astăzi am venit de la 700 de km toată noaptea am ajuns aici în capitală pentru a mobiliza lumea asta care este sfidată și umilită de aceste personaje de asemenea tristețe a poporului român nu mai pot să spun că ăștia sunt conducători și în cazul nostru și al tuturor românilor poporul este puterea poporul este democrația atât timp cât nu îi respectăm pe români nu mai putem vorbi de democrație nu mai putem să vorbim despre stat de drept nu mai putem vorbi că românia este recunoscută în atâția ani de zile a trebuit să batem ușile la alți împărați de a lungul istoriei poporul a fost sfidat umilit”, a declarat Mihali.