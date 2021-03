În debutul discuţiei sale cu Oprah Winfrey, Meghan Markle a confirmat că nu a fost plătită pentru acest interviu, infirmând astfel o serie de informaţii apărute în presa americană potrivit cărora fostul cuplu princiar ar fi primit 7 milioane de dolari. Totodată, Meghan a spus că interviul a fost realizat într-o manieră deschisă şi că nu a existat o listă de întrebări care să fie interzise.

Ducesa de Sussex a rememorat momentul în care a întâlnit-o pentru prima dată pe regina Elisabeta a II-a şi a mărturisit că a fost surprinsă când prinţul Harry i-a spus că trebuia să facă o reverenţă atunci când urma să o salute pe suverana britanică.

”Nu m-am gândit că acest lucru se petrecea şi într-un cadru privat. I-am spus: \"Dar este bunica ta\". El mi-a răspuns: \"Este regina\". Acela a fost cu adevărat primul moment când am început să înţeleg”, a declarat Meghan Markle.

”Nu ştiu cum ar putea ei să se aştepte după atât de mult timp că noi vom continua să păstrăm tăcerea dacă se dovedeşte că există un rol activ pe care familia regală îl joacă în propagarea unor afirmaţii false despre noi”, a continuat soţia prinţului Harry.

Oprah Winfrey le-a dezvăluit telespectatorilor americani că a contactat-o pe Meghan în speranţa realizării unui interviu înainte de nunta cuplului, dar, atunci, propunerea ei a fost respinsă.

”Acum am trecut prin multe lucruri, avem multă experienţă de viaţă după tot ce s-a întâmplat. Şi, totodată, acum avem posibilitatea să facem propriile noastre alegeri, în sensul că pe atunci nu puteam să îţi răspund afirmativ, în sensul că nu era alegerea mea”, a adăugat Meghan. ”Ca adult care a dus o viaţă cu adevărat independentă până atunci, am constatat pe urmă că am intrat într-un fel de construcţie care era... diferită de ceea ce îşi imaginează oamenii că ar fi”, a mai spus ea.

Meghan, în vârstă de 39 de ani, care este metisă - mama ei este afro-americană, iar tatăl este caucazian -, a mai spus că a fost naivă înainte de a deveni un membru al familiei regale britanice în urma căsătoriei sale cu prinţul Harry şi că, după nunta lor din 2018, a sfârşit prin a avea gânduri suicidare şi de automutilare. Ea afirmat şi că a solicitat ajutor din partea casei regale şi a evocat posibilitatea unei internări într-o clinică medicală. ”Mi s-a spus că nu puteam să fac acest lucru, pentru că nu ar fi benefic pentru instituţie”, a dezvăluit Meghan.

Ea a mai spus că fiului lor Archie, în vârstă de un an, i-a fost negat titlul de prinţ din cauza îngrijorărilor existente în rândul familiei regale legate de culoarea pielii sale.

”Ei nu au vrut ca el să fie prinţ. Au existat conversaţii despre cât de închisă ar putea fi culoarea pielii lui atunci când se va naşte”, a adăugat fosta actriţă americană.

Meghan a refuzat să dezvăluie numele persoanelor care au făcut acele declaraţii, spunând că ”ar fi foarte vătămător pentru identitatea lor”. La fel a procedat şi prinţul Harry: ”A fost ciudat. Am fost şocat”.

Ducesa de Sussex a mai spus că Palatul Buckingham a refuzat să acorde protecţie fiului lor şi că anumiţi membri ai casei regale considerau că Archie nu trebuia să primească un titlu princiar, deşi acesta ar fi fost în conformitate cu tradiţia casei regale.

Ducii de Sussex au explicat retragerea lor din casa regală a Marii Britanii şi plecarea lor în Statele Unite prin presiunea mediatică insuportabilă şi prin lipsa de susţinere dovedită de familia regală.

”Am făcut tot ce era posibil” pentru a rămâne în rândul familiei regale, a afirmat prinţul Harry, explicând că s-a confruntat la rândul lui cu tulburări de natură psihologică din cauza acelor situaţii tensionate.

Harry a dezvăluit că familia lui i-a tăiat sursele de finanţare şi că tatăl lui, prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, l-a dezamăgit şi, la un moment dat, a încetat să îi mai răspundă la telefon. Harry a adăugat că a reluat între timp legătura cu tatăl lui şi că lucrează alături de acesta la îmbunătăţirea relaţiei lor.

Meghan a descris familia regală britanică drept nepăsătoare şi lipsită de sinceritate şi a acuzat-o pe Kate - soţia prinţului William, fratele mai mare al soţului ei - că a făcut-o să plângă înainte de nunta ei cu prinţul Harry.

Deşi familia regală, inclusiv prinţul Charles, a fost criticată în mod deschis în acest interviu, Meghan şi Harry nu au atacat-o în mod direct pe regina Elisabeta a II-a.

Totuşi, Meghan spune că a fost redusă la tăcere de către ”The Firm” (”Firma”) - eufemism care desemnează familia regală britanică - şi că rugăminţile ei de a primi ajutor atunci când era afectată de acele comentarii rasiste şi atunci când se afla în situaţii dificile nu au fost ascultate.

”Nu mai voiam să trăiesc. Şi acesta a fost un gând foarte clar, real şi constant înspăimântător. Şi îmi amintesc cât de mult m-a alinat Harry”, a adăugat fosta actriţă americană.

Anunţul prin care Harry şi Meghan au dezvăluit în ianuarie 2020 că intenţionau să renunţe la îndatoririle lor regale a plasat familia regală britanică într-o veritabilă criză. Luna trecută, Palatul Buckingham a confirmat că această despărţire va fi permanentă, în contextul în care fostul cuplu princiar doreşte să îşi construiască o viaţă independentă în Statele Unite.

Prinţul Harry, în vârstă de 36 de ani, al şaselea în ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, a spus că a renunţat la îndatoririle lui regale din caza lipsei de înţelegere în rândul familiei regale şi pentru că se temea că ”istoria urma să se repete” - o referire directă la moartea mamei lui, prinţesa Diana, în 1997, în urma unui accident de automobil, în timp ce era urmărită de paparazzi.

”Sunt cu adevărat uşurat şi bucuros să mă aflu aici şi să stau de vorbă cu tine, cu soţia mea alături de mine”, a declarat prinţul Harry în faţa jurnalistei Oprah Winfrey. ”Pentru că nici nu pot să încep să-mi imaginez cum trebuie să fi fost pentru ea (pentru prinţesa Diana, n.r.), să treacă prin acest proces, de una singură, toţi acei ani”, a adăugat el.

”A fost incredibil de dificil pentru noi doi, dar măcar noi ne-am avut unul pe celălalt”, a mai spus prinţul Harry.

În acelaşi interviu, prinţul Harry a vorbit şi despre relaţiile cu tatăl şi cu fratele lui.

”M-am simţit cu adevărat dezamăgit”, a spus prinţul Harry, vorbind despre tatăl lui. ”Familia mea literalmente mi-a tăiat sursele de finanţare”, a adăugat el.

Harry a negat informaţiile potrivit cărora i-ar fi ascuns reginei Elisabeta a II-a, bunica lui pe linie paternă, intenţiile lui de a se îndepărta de monarhia britanică, dar a dezvăluit că, la un moment dat, tatăl lui a încetat să îi mai răspundă la telefon.

”Am avut trei conversaţii telefonice cu bunica mea şi două conversaţii cu tatăl meu, înainte ca el să nu-mi mai răspundă la telefon. Apoi, el m-a întrebat: \"Poţi să relatezi toate lucrurile acestea în scris?\"”, a declarat prinţul Harry.

Prinţul Harry l-a evocat în acelaşi interviu şi pe prinţul William şi a spus că cei doi prinţi se aflau ”pe traiectorii diferite”, confirmând o anumită relaţie tensionată între ei, dar şi-a afirmat încă o dată afecţiunea pentru fratele lui mai mare.

Criticii lui Harry şi Meghan spun că fostul cuplul princiar dorea să beneficieze de toată strălucirea conferită de poziţiile lor privilegiate, dar fără dedicaţia şi atenţia mediatică aduse de acel statut special.

În schimb, pentru susţinătorii cuplului, felul în care au fost trataţi Meghan şi Harry arată o instituţie britanică învechită, care a criticat o femeie modernă şi metisă, pe alocuri cu aluzii rasiste.



Meghan i-a dezvăluit jurnalistei Oprah Winfrey că anumite persoane din instituţia monarhică britanică nu doar că au eşuat în a o apăra împotriva afirmaţiilor răuvoitoare, dar au şi minţit pentru a proteja alte persoane.

”Abia după ce ne-am căsătorit şi totul s-a înrăutăţit am început să îmi dau seama că nu eram protejată şi că ei erau dispuşi să mintă pentru a îi proteja pe alţi membri ai familiei”, a declarat Meghan.

”Există familia regală şi există oameni care conduc instituţia, acestea sunt două categorii separate şi este important să facem această diferenţă, pentru că regina, de exemplu, s-a purtat întotdeauna minunat cu mine”, a mai spus soţia prinţului Harry.

Soţul ei a lăudat-o la rândul lui pe regina Elisabeta a II-a: ”Eu şi bunica mea avem o relaţie foarte bună şi o înţelegere între noi. Şi am un respect foarte mare faţă de ea. Este colonelul meu şef. Şi va rămâne pentru totdeauna”.

Meghan a negat totodată articolele de presă care afirmau că a făcut-o să plângă pe Kate, ducesa de Cambridge, înainte de nunta cu Harry şi a spus că acela a fost un punct de cotitură în relaţia ei cu mass-media din Marea Britanie.

Întrebată dacă a făcut-o într-adevăr să plângă pe Kate, Meghan a răspuns astfel: ”S-a întâmplat exact invers. Cu câteva zile înainte de nuntă, ea (Kate, n.r.) era supărată din cauza unui lucru, iar relatările au fost corecte, chestiunea viza rochia unei domnişoare de onoare (prinţesa Charlotte, fiica lui Kate, n.r.), iar acel lucru m-a făcut să plâng. Şi mi-a rănit cu adevărat sentimentele”.

Meghan a adăugat că s-a împăcat apoi cu Kate, care i-a trimis şi un buchet de flori. ”Este o persoană bună”, a mai spus ea.

Ducesa de Sussex a dezvăluit că nu a ştiut cu adevărat înainte de nuntă ce însemna să se căsătorească cu un membru al familiei regale britanice.

”Aş spune că am intrat în această căsătorie într-o manieră naivă, pentru că nu am crescut ştiind prea multe despre familia regală”, a precizat ea.

Totodată, Meghan a precizat că nu a fost plătită pentru a acorda acest interviu.

După ce regina Elisabeta a II-a a confirmat retragerea lor definitivă din rândul membrilor cu rol activ ai casei regale britanice, la sfârşitul unei perioade de observaţie de un an, ducele şi ducesa de Sussex şi-au pierdut ultimele titluri oficiale în februarie 2021, potrivit Agerpres.

Instalaţi iniţial în Canada, apoi în California, în Montecito, prinţul Harry şi soţia lui au înfiinţat o fundaţie, Archewell, şi au semnat parteneriate de producţie audio-video cu companiile Netflix şi Spotify.

Interviul acordat de Harry şi Meghan va fi difuzat şi în Marea Britanie, luni seară, de postul ITV.