Medicul pediatru Mihai Craiu: "Școlile trebuie NEAPĂRAT deschise. Copiii suferă, au nevoie de interacțiune"

Craiu spune că o decizie în acest sens ar urma să fie luată în urma analizei situației epidemiologice în care se află România, mai ales acum, odată cu apariția primului caz de infectare cu noua tulpina, mai contagioasă, a Covid-19.

Medicul spune, de asemenea, că redeschiderea școlilor s-ar putea face etapizată, în zonele verzi, de această măsură urmând să beneficieze creșele și grădinițele.

"Redeschiderea scolilor este o obligatie a noastra, a tuturor, de la parinti pana la autoritati. Nu stiu cand va fi acel moment, dar cred ca exista timpul in viitorul apropiat - cu sprijinul epidemiologilor, care o sa ne spuna cat de raspandita este noua tulpina, sa se elaboreze un plan ca sa se deschida in siguranta scolile acolo unde se poate, adica in zonele verzi. In acest moment, trebuie deschise intai gradinitele, cresele, care stim din occident ca au functionat fara vreun risc epidemiologic. Personal cred, ca parinte si ca medic, ca scolile trebuie neaparat deschise. Copii nu mai suporta acest tip de alienare. Daca ne uitam aici avem o serie intreaga de prezentari pentru fenomene nevrotica, pentru depresie, copii sufera, au nevoie de interactiune. Noi trebuie sa facem siguri pentru ei", a declarat medicul.