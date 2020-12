Medicul Adrian Streinu-Cercel, la Realitatea PLUS:  „Mă simt foarte bine. M-am vaccinat de plăcere, pentru prima oară în viața mea”

Alături de Streinu-Cercel au primit prima doză peste 350 de medici și asistente de la Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș. Doctorul a mai precizat că e nevoie de o rată de vaccinare de peste 75% la nivel global, dacă vrem de scăpăm de pandemie în cel puțin jumătate de an. În plus, Streinu-Cercel a notat că vaccinul este sigur și chiar recomandat celor din categoria de risc. Serul poate fi administrat și persoanelor care au făcut boala.

„Mă simt foarte bine, n-am avut niciun fel de reacție. O jenă la locul injectiei, doar atat. Maniera prin care a fost facut acest vaccin este una de tehnologie foarte inalta, faptul ca induce apariția anticorpilor în proportie de 95% dintre cei care se vaccineaza. Asta inseamna ca peste 95 de persoane dintr-o suta vor fi protejate împotriva infecției cu SARS-CoV-2. Am studiat datele, nu apar mai multe reactii adverse dupa a doua doza, daca nu apar dupa prima, după a doua n-au de ce sa apara pentru ca e aceeasi cantitate de ARN care se foloseste, nu e diferita doza. Duminica s-au vaccinat 170 de cadre medicale, astăzi (luni - n.red.) 190. Practic, in doua zile am terminat tranșa de 360 de doze pe care le-am avut. E foarte bine primit”, a declarat Streinu-Cercel, la Realitatea PLUS.

„Vaccinul e foarte sigur si nu pune niciun fel de probleme, mai ales cand vorbim de persoane cu comorbiditati ca diabet, obezitate, persoane cu afecțiuni cardiovasculare, ciroticii. Noi daca ne grabim putin, si vorbesc aici la nivel de planeta Pământ, si incercam sa avem o acoperire vaccinala care sa depaseasca 75% spre 80%, atunci vom reusi sa putem capat acestei pandemii intr-un timp relativ scurt, insemnand câteva lun ide zile, nu de azi pe maine, batem undeva spre 6-9 luni. Acest lucru ar trebui facut si in mod constant. N-am avut nicio indoiala si frica. A fost pentru prima dată în viața mea când m-am dus sa ma vaccinez de placere”, a mai spus Streinu-Cercel la Realitatea PLUS.