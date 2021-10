Medicul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara a declarat, pentru Radio Timișoara, că vaccinarea este importantă, dar în momentul de față nu mai este suficientă. Tocmai de aceea, spune Musta, un lockdown general, așa cum a fost la începutul pandemiei, în 2020, inclusiv cu închiderea școlilor ar fi o soluție.

„Trebuie întreruptă calea de transmitere a virusului. Vaccinarea e importantă, dar nu poate avea efecte atât de rapide pe cât această întrerupere a circulației virusului și a focarelor de posibilă contaminare. Dacă se realizează prin niște măsuri eficiente, în două-trei săptămâni vom avea primele rezultate”, a afirmat Musta, potrivit G4Media.ro, care citează Rador.

Potrivit medicului, marea problemă a spitalelor în momentul de față este afluxul de pacienți cu forme grave de COVID-19. “Suntem în continuare pe panta ascendentă a pandemiei. Nu putem externa pacienții în ritmul în care vin formele grave de boală, ceea ce crează mari probleme sistemului de sănătate”, a explicat Virgil Musta.

Poziția medicului nu este singulară. Astfel de semnale de alarmă au fost trase zilele acestea de mai mulți reprezentanți din domeniu. Doctorul Radu Țincu, medic ATI la Spitalul Floreasca București, spune că, dacă nu vor fi luate măsuri restrictive mai drastice, România ar putea ajunge, în lunile noiembrie-decembrie, la 4.000 de oameni la ATI și 1.000 de morți pe zi.

„Poate ar fi trebuit măsuri mai blânde la sfârșitul lui august, început de septembrie, pentru a preveni un astfel de val. Acum, altă soluție nu exista, decât restricții. Când lunea impunea lockdown, noi ne relaxam. Azi s-au vaccinat mulți români, dar a fost prea târziu. Au murit oameni. E nevoie de 3-4 săptămâni de carantinare care să scadă transmiterea virusului. Dacă actualele măsuri sunt repectate este suficient. Respectarea acestor măsuri sanitare ține de fiecare în parte, iar mai apoi autoritățile să supravegehze. Cei cu afaceri trebuie să supravegheze clienții. Dacă nu respectăm restricțiile este greu. Undeva în noiembrie-decembrie putem ajunge la 4.000 de pacienți la ATI și 1.000 morți pe zi. Capacitatea totală ATI, în România, este de 4.000 de paturi, deci, vom bloca tot sistemul național. Dincolo de această responsabilitate socială, e nevoie de un pact de neagriesune politică. Pandemia nu mai poate fi politizată, iar oamenii politici să fructifice această pandemie. Nu am văzut o asemenea avalansă de oameni. În camera de gardă s-au adus tărgile de război pentru ca oamenii să nu stea pe jos. A trebuit să intubăm un tânăr de 29 de ani.

OMS este îngrijorată de ce s-a întâmplat la noi și a zis că terminăm imunizarea în 2 ani și jumătate. Trebuie să ne imunizăm în cel mult 6-8 luni, nu în 3 ani, pentru că avem de-a face cu o diluție. Am vaccinat doar 20% din omenii peste 80 de ani, iar vârstnicii dezvoltă forme severe”, a declarat medicul, la Realitatea PLUS.

Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, spune că autoritățile și medicii au transmis un mesaj necredibil către populație, legat de gravitatea Covid-19. Medicul a precizat, în context, că este nevoie de un lockdown, ca ultimă măsură de transmitere virală a virusului.

„Cu toții trebuie să ne trezim. A fost una dintre cele mai negre zile din istoria României. Avem mulți oameni la ATI, mulți infectați și un număr mare de decese care puteau fi prevenite. Acești oameni dacă erau vaccinați nu mureau. Medicii și autoritățile au transmis un mesaj necredibil. Au fost medici care au trimis mesaje antivaccinare. Noi vrem să responsabilizăm medicii, ei trebuie să exprime o poziție științifică. Colegiul Medicilor are numeroase sesizări pe această speță. Este un proces de lungă durată, noi nu putem obliga Comisia de Disciplină să lucreze mai repede. Am creat anumite instrumente de excepție. Dacă medicul greșește, atunci intră automat în comisia de disciplină e suspendat din activitatea medicală. Nu vrem o pedepsire a colegilor, ci responsabilizare a acestoraAm avut conferințe, cel putin 5 dezbateri publice. Am avut peste un milion de vizualizări la aceastea, am avut parteneriat cu TVR.

Trebuie să opritm trasmiterea virală a infecției, un lockdown este necesar. Daca auoritățile nu vor trece la carantinare, ne putem autoizola, iar vaccinul este la îndemână. Trebuie să fim prudenți, să purtăm mască”, a declarat Daniel Coriu la emisiunea LEGILE PUTERII.

Zilele trecute, cercetătorul Octavian Jurma afirma că se așteaptă ca, în următoarele două săptămâni, să avem câte 100.000 de cazuri de infecții săptămânal, date oficiale, ceea ce, având în vedere că e detectat în medie un caz din 5, înseamnă că numărul real de infectări e de 500.000 pe săptămână.

Nu doar specialiștii din sănătate susțin o astfel de măsură, ci și oamenii politici. Deputatul PSD Alexandru Rafila, de profesie medic și fost reprezentat al României la OMS, spune că lockdown-ul este o măsură care se institue doar atunci când spitalele sunt arhipline și nu mai fac față și trebuie să fie anunțată de cineva credibil din conducerea țării. Specialistul spune că multe state au impus carantina totală, deși situația epidemiologică era mai bună ca în România.

„Lockdown-ul este o măsura extremă, dar aceasta a fost luată de mai multe țari care aveau o situație epidemică mai bună ca România. Ea nu este generată de numărul total de cazuri, ci atunci când oamenii nu mai au loc în spital, pentru a scădea transmiterea virusului. O măsura de genul acesta, impusă de cineva care nu e credibil, nu are succes. Cineva ar trebui să-și asume, pentru că dacă spun că populația e de vină, atunci nici la o astfel de măsură populația nu o va accepta. Oamenii care au generat un dezastru vin acum și impun măsuri extreme, iar românii trebuie să accepte aceste măsuri. Lucrurile astea trebuie discutate deschis. Trebuie puțina asumare, empatie față de oameni și sinceritate. Acestea au lipsit total de la conducătorii țării și autorități”, a declarat Alexandru Rafila în emisiunea LEGILE PUTERII.

La rândul său, primarul Iașului, Mihai Chirica, a declarat, marți, că ar lua o decizie radicală și odată cu începerea vacanței pentru elevi, luna viitoare, ar impune lockdown măcar două săptămâni, pentru stabilizarea sistemului medical, oprirea răspândirii COVID și pentru luarea unor măsuri în condiții speciale. Declarația primarului vine în contextul în care spitalele din Iași sunt sufocate de pacienți COVID, iar în secțiile de Terapie Intensivă nu mai există niciun pat liber.