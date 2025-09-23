Pacienta din Satu Mare susține că a fost internată în spitalul din Beiuș pe data de 18 august, unde a avut loc și intervenția chirurgicală. Medicul chirurg, spune ea, ar fi internat-o cu un fals diagnostic pentru a-i face operația la sâni, astfel încât operația să fie decontată de casa de asigurări de sănătate. Trei zile mai târziu, pacienta a fost externată, însă aproape două săptămâni mai târziu a început să resimtă dureri puternice.

Femeia a ajuns la de urgență la spitalul din Satu Mare cu infecție la sâni. Ulterior, ea a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, dar și la Colegiul Medicilor.

De cealaltă parte, medicul acuzat de malpraxis susține că nu a fost o intervenție estetică la sâni, ci că a fost operată pentru o problemă medicală.

Reprezentanții spitalului din Beiuș au anunțat că vor face, la rândul lor, verificări.