Activitatea este blocată pe termen nedeterminat peste 10.000 de angajați din primării și prefecturi fac grevă împotriva propunerii guvernului de a tăia 45% dintre posturi.

Angajații vin la birou, dar nu își desfășoară activitatea cu publicul. Singura posibilitate pe care o au acum cetățenii este să depună documentele prin poștă sau online.

Protestul a început în urmă cu o zi, mai exact luni, iar până în acest moment peste 10.000 de persoane la nivel de țară au semnat această formă de protest.

Angajații din primării nu sunt singurii care protestează însă împotriva măsurilor Guvernului Bolojan. Vorbim despre proteste în lanț și manifestații pe care le vom vedea tot mai des în perioada următoare.