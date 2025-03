Compania a prezentat vineri în Germania SUV-ul electric Deepal S07, primul său model pentru piața europeană, care are un preț de pornire de 45.000 euro.



Changan a informat că din aprilie va lansa Deepal S07 în Norvegia, Danemarca, Germania și Țările de Jos, apoi în iunie în Marea Britanie și, ulterior, pe alte piețe.



De asemenea, anul acesta va fi lansat modelul Deepal S05, apoi modelul Changan E07 în 2026. Compania chineză intenționează să vândă și mașini hibride în Europa din 2026.



În plus, Changan ia în considerare construirea unei rețele de vânzări și service-uri în Europa, cu peste 1.000 de dealeri.



Compania are unități de producție în China și Thailanda iar mașinile vândute în Europa vor fi importate de acolo.



În 2024, Changan a fost al 16-lea mare producător auto mondial, cu vânzări de aproximativ 2,2 milioane de vehicule, conform analistului Felipe Munoz.



Pe lângă propriile sale mărci, Changan are societăți mixte cu firme ca Ford și Mazda, și exportă în peste 60 de țări și regiuni, a informat grupul chinez.