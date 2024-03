”Raffaele, colegul care ne-a adus un suflu nou și o perspectivă diferită asupra muncii noastre zilnice. La vârsta de 54 de ani, Raffaele a ales să lase în urmă peisajele pitorești ale Italiei pentru a-și urma visul în orașul Iași. Cu cetățenie italiană și un trecut ca șofer de autobuz în sectorul privat, unde condițiile dificile l-au adus în punctul în care o simplă pizza în oraș părea un lux, Raffaele a decis că este momentul pentru o schimbare.

Raffaele s-a dedicat nu doar profesiei de șofer, dar și integrării în cultura și comunitatea locală, a învățat limba română și s-a adaptat noilor condiții de viață. Raffaelle rămâne în Iași, consideră acum România casa sa și alege să viziteze Italia doar în vacanțe.”, a scris compania de transport public în descrierea videoclipului postat pe Youtube.

Raffaele a vorbit despre noua sa viață în capitala Moldovei, unde, spune el, șoferii sunt mai respectați decât în țara sa de origine:

”M-am îndrăgostit de o femeie din România. Ne-am cunoscut în Italia în 2001. În 2009 am făcut casă în România, la țară. Am stat cu ea în Italia timp de 23 de ani și m-am hotărât să ne mutăm în România. Am fost primit foarte bine. Mă descurc, traseele nu sunt așa de grele. Șoferii sunt mai respectați aici, față de Italia. Aici nu mă deranjează nimeni.

Iașiul este foarte frumos, e un oraș foarte dezvoltat, foarte aranjat. Cu noul aeroport, cu deschiderea Terminalului T4, orașul va fi mai dezvoltat, va fi mai frumos. În cele patru zile de când circul singur pe traseu, m-am înțeles bine cu toată lumea”, a povestit Raffaele.

Directorul companiei publice de transport a spus că se bucură de nou angajat și că Rafaelle s-a integrat bine în colectiv:

„Avem un șofer angajat din Italia, care s-a căsătorit cu o doamnă din România. A considerat că la noi este un loc bun pentru a dezvolta o familie. Ne simțim bucuroși și mândri că s-a integrat la noi. Sperăm să facă față la provocările din transportul public ieșean”, a precizat Cristian Stoica, director al Companiei de Transport Public Iași.