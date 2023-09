"Invazia ilegală și nedreaptă a Rusiei în Ucraina ne cheamă pe toți să fim mai uniți și mai solidari. Am încercat aici în România să îndeplim urmărirea acesto deziderate. Știm că v-ați confruntat cu toții cu problemele generate de pandemie, de prețurile gazelor și alte probleme generate de atacul ilegal al Rusiei. În fața eforturilor Rusiei de a ține Republica Moldova ostatică am fost un canal vital în aprovizionarea cu energie. Am fost în prima linie a apărării NATO. Trebuie să acționăm rapid și hotărât în infrastructura colectivă. Nu cred că este prea devreme să ne gândim cu putem reconstrui Ucraina și să extindem Uniunea Europeană. (...)Nu cred că este prea devreme ca în această zonă a Europei să ne asigurăm securitatea siguri. România este un factor de stabilitate regională și poate, alături de statele din regiune, să contribuie la securitatea regiunii", a spus Ciolacu.