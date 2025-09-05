”Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiţii şi nu panichezi populaţia şi firmele vorbind doar despre concedieri şi austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a ţării şi consumul intern, economia ţării poate creşte. Eu nu am privit banii cheltuiţi pe autostrăzi, spitale sau proiecte locale de alimentare cu apă şi gaze drept riscuri la adresa deficitului bugetar! Consider în continuare că asemenea proiecte de investiţii sunt obligatorii, fiindcă produc efecte de multiplicare economică pe termen lung”, a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Fostul lider al PSD a datexemplu un efect major şi rapid al unei investiţii într-un domeniu strategic, uşor de înţeles, arătând că anul trecut, guvernul pe care l-a condus a acordat fermierilor români granturi de 2 miliarde de euro din fonduri europene şi 1,5 miliarde de euro de la bugetul naţional.

”Efectul este că aşteptăm anul acesta un record absolut al ultimiilor 30 de ani atât în producţia culturilor de toamnă, cât şi în zootehnie. Ceea ce poate va fi o ancoră solidă pentru economia noastră şi în al treilea trimestru din 2025”, a mai spus fostul premeier.

”Concluzia este că, România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii şi de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Ştiu că la asta au lucrat colegii din PSD şi că îl vor prezenta în perioada următoare. Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern şi pus rapid în practică, pentru că doar aşa această guvernare probează că are încredere în economia României”, a conchis Marcel Ciolacu.