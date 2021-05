Realitatea PLUS

Marcel Ciolacu: „Nu e vorba de așteptările noastre sau ale unor partide. PNRR-ul e al românilor și al României. Nu este al PNL-ului, USR-ului, al Guvernului, este al românilor. (...) Banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai al românilor. Nu sunt instrumente politice. (...) Am avut niște discuții mai mult de principiu (ședința cu Florin Cîțu de la Guvern, n.r.). Nu am avut acces la PNRR în integralitatea sa, lucru nepermis. (...) Ne-ar fi interesat mecanismul transparent de aplicare al acestor fonduri și cum sunt ele repartizate în zonele de dezvoltare ale României. Există discrepanțe între zone. Din Moldova foarte multă lume își caută de lucru în străinătate. Înseamnă că statul nu a investit suficient. Pentru asta sunt bani din PNRR. (...) În acest moment, tot PNRR-ul este centralizat la nivel de guvern și de miniștri, automat este și politizat. E nevoie și de un sistem de control al implementării PNRR pe fiecare sector în parte.”

Liderul social-democrat spune că Planul Național de Redresare și Reziliență va fi prezentat în Parlament, după cum s-a agreat cu Comisia Europeană.

Marcel Ciolacu: „PNRR-ul va fi prezentat în Parlamentul României, cum s-a întâmplat în toată Europa. În unele state s-a cerut și vot. (...) Dacă am ajuns în asemenea hal, să punem 30 miliarde de euro în balanța cu o luptă politică din interiorul unui partid, înseamnă că ne batem joc de români. (...) Ca să demonstrez buna noastră credință, am fost la întâlnire și cu partenerii sociali. (...) Noi vrem să trăiască românii mai bine. Dacă ducem discuția într-o zonă politică, facem o mare greșeală. (…) După lipsa de viziune în ceea ce privește PNRR-ul, eu sunt mai sceptic.”