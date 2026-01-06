Creatorul de modă recunoaște că atmosfera din zona economică nu îi inspiră deloc optimism. În opinia lui, 2026 se anunță a fi un an complicat nu doar pentru industria în care activează, ci pentru toate domeniile care depind de stabilitatea financiară.

Botezatu administrează două ateliere de creație și trei fabrici în România, iar experiența sa din antreprenoriat îl face să privească realist situația. El spune că presiunea fiscală și contextul economic pot afecta serios afacerile locale.

„Va fi un an cu o criză groaznică!”

Designerul nu și-a ascuns deloc temerile și a vorbit deschis despre ceea ce urmează: „Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică, dar sper să fie totuși gingaș cu noi și să nu ne rupă în două. O s-o resimțim cu toții, în toate domeniile, dacă nu s-a resimțit deja! Sunt taxe, peste taxe…Numai om de afaceri să nu fii și să nu-ți dai seama că taxele te vor ucide până la urmă. Cine nu recunoaște asta și cine nu este realist, înseamnă că nu gândește sau nu e la curent cu situația politică”, a spus designerul pentru Click!

Despre bani și avere

Întrebat despre situația sa financiară, Botezatu a mărturisit că nu poate spune exact ce avere are în prezent. Pentru el, banii nu au reprezentat niciodată motorul principal al carierei.

Designerul a explicat: „Banii nu sunt importanţi în ceea ce fac. I-am avut, provin dintr-o familie cu bani, care mi-a oferit un statut financiar ridicat, încă de la început şi nu am făcut fashion pentru bani. Dacă aş fi făcut acest lucru pentru bani, poate nu aş fi realizat atât de multe lucruri, dar nu ştiu ce înseamnă avere, în cazul acesta.”

Hotărât să rămână în România

Chiar dacă prevede un an dificil și un climat economic tensionat, Botezatu spune că nu ia în calcul să plece din țară. Designerul rămâne atașat de România și este decis să își continue activitatea aici, indiferent de provocările care vor apărea.

