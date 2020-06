Marcel Ciolacu, atac la Guvern: Este o manipulare ordinară pe prelungirea stării de alertă și „explozia” îmbolnăvirilor COVID

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seară că prelungirea stării de alertă este folosită ca formă de manipulare a populaţiei.

„Mie imi place această manipulare, cel putin din ultimele zile. Pentru că este o manipulare ordinară. În care toata lumea vorbeste despre prelungirea sau nu, si sub masca acestei prelungiri sau neprelungiri, guvernanții fac cu totul și cu totul alte lucruri”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri seară, la un post tv.

Acesta mai spus că, deși este preşedinte al Camerei Deputaţilor, nu are la această dată nicio discuţie instituţională pe tema prelungirii stării de alertă.

„Eu, în virtutea funcţiei vremelnice de preşedinte al Camerei, am dreptul la orice informaţie. Cum scrie la lege, sunt îndreptăţit de a avea orice informaţie. Eu nu am primit oficial de la nicio instituţie a statului român nicio informaţie, care este stadiul şi ce se întâmplă cu adevărat. Aceste informaţii există, le are preşedintele României. Dacă au avut astfel de informaţii, că este de fapt o mascaradă, şi continuă, sunt convins că, indiferent de ce poziţie ai avut, vremelnic, în stat, vei răspunde pentru aceste lucruri. În acest moment, această prelungire a stării de alertă este folosită în această direcţie, de manipulare a românilor şi de a-şi da toată lumea cu părerea", a afirmat Ciolacu.

„În acest moment, sunt președintele Camerei Deputaților, unde urmează sa se vina cu HG pentru incuviintarea prelungirii stării ide alerta. Cu cine se negociaza? In acest moment, eu nu am nicio discutie institutionala in ceea ce priveste prelungirea starii de alerta. Ne-am transmis mesajele si ce ne dorim din acel HG prin intermediul televiziunilor . Cu toţii aşteptăm să intrăm în normalitatea promisă în campanie de preşedintele Iohannis”, a mai spus liderul PSD.

Ciolacu a anunțat din nou că este exclus să voteze prelungirea stării de alertă, precizând că, în opinia sa, nu ar trebui prelungită cu mai mult de 15 zile.

„Nu știm despre care stare de alertă vorbim. Evident, starea de alertă de acum, cum a este exclus să voteze prelungirea stării de alertă fost încredințată de Parlament, este exclus ca PSD s-o voteze. (...) Care stare de alertă? A venit Guvernul cu vreo stare de alertă, a venit cu vreun text cum este normal în toate statele europene? În Bulgaria, primul ministru vine săptămânal și explică Parlamentului și bulgarilor în ce stadiu sunt, ce se întâmplă, care sunt măsurile economice, care sunt măsurile pe care le impune epidemia.

Eu, ca să aflu anumite detalii, l-am rugat pe Raed Arafat să vină la Parlament și împreună cu colegii mei medici și alți lideri politici să ne explice situația. Ne-a și spus că nu e mandatat de Guvern”, a precizat liderul PSD.

„Să anunți că vii, tu, Guvern, cu proiectul de HG în ultima zi când îți expiră, când soliciți prelungirea stării de alertă mi se pare hilar. Ar fi trebuit să fie în dezbatere publică. (... Nu cred că ar mai trebui denumită stare de alertă, poate intermediară până la normalitate. Sub nicio formă nu consider că ar trebui prelungită chiar și această stare intermediară mai mult de 15 zile”, . a conchis Ciolacu.

Liderul PSD acuză o manipulare din parte guvernanților în legătură cu numărul infectărilor cu coronavirus.

Marcel Ciolacu a declarat, vineri seară, că ar exista o legătură între anunţul social-democraţilor, că e posibil să nu voteze prelungirea stării de alertă, şi creşterea numărului de cazuri de COVID-19 în raportările zilnice ale autorităţilor.

Întrebat dacă are suspiciuni cu privire la cifre, la raportările zilnice de cazuri şi de teste, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nu că am suspiciuni, am certitudini”.

„În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, deodată la televiziuni a explodat numărul de îmbolnăviri.

Cum am ieşit cu documente, că la ANRP s-au făcut plăţi în avans cu luni de zile de 415 milioane de lei, s-au facut plati de 200 de mililoane de lei, in acel moment a început să crească numărul COVID”, a explicat Marcel Ciolacu.