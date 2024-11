„Nu e prima oară când o spun, politica în acest moment nu ține cont de cine-i de stânga și cine-i de dreapta. Politica în acest moment este despre securitate și despre economie. Am fost primul oficial care am avut o discuție cu Mark Rutte. A fost o discuție foarte deschisă de la început până la sfârșit. Am pus toate punctele și am reconfirmat faptul că România va continua să susțină necondiționat Ucraina în războiul cu Federația Rusă. Ne bucurăm de faptul că președinta Maia Sandu a recâștigat un mandat în R. Moldova, dar din punct de vedere al securității regionale, lucrurile sunt foarte încărcate. Am făcut o analiză la zi, am încercat și să anticipăm anumite lucruri în viitor. Există și o promisiune foarte clară că prima vizită oficială anul viitor a secretarului general Mark Rutte va fi în România. Până în luna mai oricum și țara gazdă, dar și Franța, care este țara cadru, vor înainta să ridicăm contingentul de militari la nivel de brigadă. Am vorbit foarte mult și despre înzestrare, despre faptul că România își menține promisiunea de a avea și în bugetul viitor 2,5% alocați pentru apărare. În ceea ce privește rachetele cu rază lungă de acțiune, până la 300 km. Acceptul nu trebuie să îl dea în mod direct vreo țară membră NATO. Acceptul îl dau țările care au contribuit și au donat Ucrainei acest tip de tehnică militară. Acele țări sunt SUA și Franța. Ele au trebuit să își dea acceptul. Și și-au dat acceptul dar ați văzut că a fost un accept condiționat ca țintele să fie anumite baze militare, mai ales cele care se doresc a fi cu soldați din Coreea de Nord. Vă reamintesc că niciun soldat din vreo țară membră NATO nu s-a implicat direct în războiul din Ucraina”, a spus Marcel Ciolacu.

„Domnia sa a mai fost în România, a mai fost la Cincu, și cunoaște foarte bine importanța României în acest moment în contextul acestei crize geostrategice”, a mai spus Ciolacu.

Premierul a mai spus că Mark Rutte nu a adus vorba de candidatura lui Klaus Iohannis la NATO. „A fost foarte deschis și bucuros că avem acest contact direct. Am făcut schimb de numere de telefon ca să ținem legătura directă”, a mai spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu: „Nu am avut nici împreună, nici separat cu ministrul Apărării și cu domnul secretar general și nici cu oficialitățile tehnice cu care ne-am întâlnit astăzi nu am făcut scenarii de acest gen. Presupun că suntem totuși într-un război tactic și să lăsăm lucrurile să curgă în acest sens, fiindcă există, cum a fost în R. Moldova un război hibrid. În acest moment, este și un război tactic. Revin, niciun stat membru NATO nu s-a implicat cu soldați în mod direct în conflictul din Ucraina.”





„În acest moment, secretarul general Mark Rutte are discuții și a avut mai multe discuții cu președintele ales Donald Trump, dar eu nu cred că acceptul Statelor Unite ar fi fost dat de actualul președinte al Statelor Unite, fără să fi avut o discuție și cu președintele ales. Să lăsăm totuși la nivelul lor să aibă aceste discuții. Normal că România este îngrijorată, lucru pe care l-am și transmis, pentru că avem cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina. Avem securitatea Mării Negre atât de importantă pentru noi, dar și pentru economia europeană și mondială. 10% din comerț este în tranzit prin Marea Neagră. Cu adevărat, am avut o discuție mai aplicată, geostrategică în acest moment, cum se văd lucrurile din punctul nostru de vedere. Nu am avut discuții aplicate despre discuțiile dintre secretarul general și președintele ales Donald Trump. Categoric, partenerul strategic al României, Statele Unite, vom continua discuțiile și eu nu cred în schimbări peste noapte strategice în acest moment.”