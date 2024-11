"Am avut mai multe discutii cu liderii PSD din teritoriu. Azi, la 18, o sa avem o video conferinta cu toti primarii si presedintii de organizatii, presedintii de consilii judetene, primarii municpiilor, oraselor, pentru ca exista o ingrijorare foarte mare. Nu vorbim despre strategia de partid. Ei mi s-au adresat mai mult ca premier azi, faptul ca in turul 2 au intrat 2 candidati care nu reprezinta autoritatile locale. Nici USR, nici Georgescu nu au nicio legatura directa cu autoritatile locale si in mod evident si indreptatit exista ingrijorare pentru ca nu stiu ce se intampla cu viitoarele lor priectele, care sunt prioritatile. De aceea ne intoarcem la ce este mai important: alegerile de duminica.

Stalpul oricarui stat democratic e Parlamentul Romaniei. Si atunci nu cred ca trebuie facuta niciun fel de strategie speciala la partid. Trebuie ca primarii, autoritatile locale... Daca ne uitam si la profilul lor, daca ne uitam la candidati, aproape 60% dintre romani nu sunt reprezentati in turul 2 in aceasta lupta pentru functia de presedinte.

Fac un apel pentru alegerile de duminica. Vreau sa reamintesc contextul in care PSD a intrat la guvernare. Dupa 8 luni de guvernare de dreapta, si stim cu totii in ce criza sociala si criza economica si sociala ajunsesem atunci, avem inca un guvern de coalitie PSD-PNL si cred ca prioritatea in acest moment e sa transmitem asta oamenilor si faptul ca PSD a adus stabilitate si predictibilitate intr-o perioada foarte complicata. Mai mult, acum vorbeam deja de un buget si un plan sustenabil in perioada urmatoare.

O sa merg la Guvern. S-a mai intamplat un lucru trist - aceasta discutie in ceea ce priveste pensiilel militarilor. O sa fac o sedinta la guvern, apoi vorbesc cu Bolojan, apoi cu ministrii de Interne, Finante, Aparare, vicepremierii, pentru ca e total incorect că militarii au fost atrasi dintr-un interes electoral intr-o disputa in ceea ce priveste pensiile lor. E de datoria mea sa nu plec din functia de premier pana nu voi da o ordonanta de urgenta ca sa clarific acest lucru care a ajuns in acest moment democratic la CCR. Discut si cu Bolonan pentru ca este un guvern de coalitie. Sa venim sa dam o ordonanta in guvern si sa inchidem un drept al unor oameni care au slujit tara, oameni care au fost impinsi intr-o disputa electorala intre partide. Nu ma refer la un candidat, a fost o tema a campaniei electorale, total incorect cum s-a dus ca perceptie publica.

Pana la urma, eu reprezint totusi Guvernul Romaniei, fiind premier, si trebuie sa am o atitudine. Noi am venit in legea pensiilor si am inchis inechitatile in zona personalului militar.

Saptamana asta nu se poate pentru ca trebuie sa vorbim cu reprezentantii lor. Apoi politic, trebuie sa vorbesc cu Bolojan. Acum voi vorbi cu ministrii de resort si cu cel al Finantelor", a spus Marcel Ciolacu.

Intrebat ce ingrijorari exista in randul primarilor, Ciolacu a replicat: "Nu se simt reprezentati. In acest moment, baza Romaniei sta in autoritatile locale. Niciun guvern si niciun presedinte nu poate implementa o politica pe termen mediu sau scurt sau lung fara autoritatile locale. Nici in invatamant, sanatate, ordine publica, in nimic. E normal sa existe o ingrijorare din parrea lor."