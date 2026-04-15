MApN a venit cu precizări despre conturile sparte de hackeri proruși: Datele vizate nu erau clasificate

Hackeri prorusi
Ministerul român al Apărării Naționale a oferit o reacție oficială la ancehta Reuters care a arătat co o serie de conturi ale MApN au fost sparte de hakeri proruși Potrivit unui comunicat, incidentul a fost depistat în urmă cu  mai bine de un an, iar datele vizate nu erau clasificate.

“În legătură cu incidentul de securitate semnalat, precizăm că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente și izolat în termen de 24 de ore.

 
 
Reacția vine după ce agenția Reuters a scris că hackeri cu legături în Rusia au spart peste 170 de conturi de e‑mail ale unor procurori și anchetatori din Ucraina, dar și conturi din alte țări vecine, inclusiv România.
 

În țara noastră, hackerii au compromis zeci de conturi de e‑mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care și câteva aparținând bazelor aeriene NATO, relatează Reuters. Agenția a contactat Ministerul Apărării din România, dar nu a primit încă un răspuns.