Pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetică a fost preluata integral la nivel central începând cu luna martie 2026, iar instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”, a transmis MApN.

Reacția vine după ce agenția Reuters a scris că hackeri cu legături în Rusia au spart peste 170 de conturi de e‑mail ale unor procurori și anchetatori din Ucraina, dar și conturi din alte țări vecine, inclusiv România.

În țara noastră, hackerii au compromis zeci de conturi de e‑mail ale Forțelor Aeriene Române, printre care și câteva aparținând bazelor aeriene NATO, relatează Reuters. Agenția a contactat Ministerul Apărării din România, dar nu a primit încă un răspuns.